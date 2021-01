El gran tiburón blanco, tan temido, solución para muchas enfermedades graves

Hoy ‘el Aullido’ de Fernando López – Mirones se oye más entrecortado porque la lección de ciencia es bajo el agua. Allí donde está la mejor farmacia o, como ha dicho nuestro documentalista, “el laboratorio más grande del planeta, que nunca cierra y que todavía es desconocido en su mayor parte”.

Los secretos que esconde el fondo del mar es algo que no podemos obviar: “El lenguaje de los océanos es el lenguaje químico, y hay muchos biólogos que estudian a los seres bajo el mar. De las esponjas se sacan muchas cosas. Una sustancia que puede salvar al mundo: reduce las cargas virales del coronavirus” ha contado Fernando López – Mirones. "Venimos del mar y es posible ahí estén las soluciones. El 80 % de la biodiversidad del mundo está ahí, las soluciones para las principales enfermedades tienen que ser encontradas por biólogos".

El documentalista lo ha podido vivir de primera mano. No ha estado solo una vez navegando en las aguas cercanas a Ibiza y conoce de primera mano el método para encontrar las muestras y explorar los misterios que esconde el agua cuando la luz no alcanza a iluminar. Allí donde vive, por ejemplo, el tiburón blanco: “No es que el tiburón no tenga cáncer, pero el blanco, que lleva casi 500 millones de años sin cambiar su diseño. Vive 73 años. Si los animales más grandes son los que más cáncer deberían tener, ¿por qué este apenas lo tiene?".

Ha dado una explicación sobre esto, además de añadir que se está buscando el método para aplicarlo a nosotros mismos: “Tienen una especie de reparadores del ADN, tras posones, un genoma saltarín que les reparan al instante las infecciones. Este animal que tanto miedo nos da nos puede arreglar la vida" ha comentado el divulgador científico.