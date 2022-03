Grace Villarreal, ‘influencer’: “El ‘Sí a la vida’ del 27m es para todos, una fiesta de alegría"

Grace Villarreal es una persona muy conocida en internet, de hecho es una de las ‘influencers’ más conocida en España. Pero es que además tiene algo que muchos no tienen: un amor enorme por la vida y una fe inquebrantable, algo que no solo no oculta sino que muestra a todo el mundo: “Es una cosa muy curiosa porque en esta sociedad no se escucha mucho pero estoy orgullosa de poder hablar y predicar, llevo haciéndolo 10 años y para mí es lo principal, enseñar cómo vivo la fe y la vida, mis valores, que son fundamentales”.

Villarreal cuenta, además, cómo ha llegado a ser la presentadora del evento ‘Sí a la vida’ de este domingo 27 de marzo: “Me escribieron por Instagram, me contaron todo por teléfono y antes de que me acabasen de contar yo dije que sí. La propuesta es preciosa y quiero hacerlo, llevo toda la vida predicando esos valores familiares”.

Volviendo a su fe en Dios (aunque la marcha es apolítica y sin religión oficial), ella relata que es “una persona muy cristiana”, algo que viene “de familia” ya que “mi padre es pastor protestante y me enseñó a proteger la vida en todas sus etapas. Tengo una fe de siempre y la vivo con toda naturalidad, lo inculco a mis niños, he crecido en la iglesia con jóvenes y quiero compartirlo con todos. No es algo incompatible”.

Claro, es ‘influencer’ y católica, sin callárselo, pues es consciente de que su perfil no es común: “Todas las personas se sorprenden de que tenga hijos tan joven. Lo tuve siempre muy claro. Es raro en esta sociedad y hoy en día la gente no piensa en casarse, pero para mí ha sido muy natural y me siento orgullosa”.

Para que le dé tiempo a todo, a trabajar y publicar y cuidar a sus hijos Grace asegura que “lo importante es tener una familia que te apoye, tener tus prioridades. Mis reuniones de trabajo son mientras los niños están en el colegio, y si la tengo por la tarde hablo con mi marido y haceos equipo, lo llevo muy bien y lo llevamos sanamente. Llevo casada 12 años y mi consejo para formar pareja sólida es que lo más importante es encontrar una persona que te entienda y tenga tus mismos valores para evitar discusiones a lo largo del camino. Casarse con el corazón y la cabeza, que a veces la dejamos de lado”.

En todo caso Grace no es ingenua y sabe que “la sociedad se está alejando de todos los valores y del amor por la vida, vamos al revés y en lugar de promoverla no sé por qué estamos evolucionando al revés, la gente da más opciones a quitarla. Estamos poniendo en el poder a líderes de opinión que están en contra, pero tengo fe en el ser humano y por eso lidero esta marcha”. ¿Cómo convencería ella a la gente para que vaya a la marcha? “Es un día de celebración, están todos invitados para decir lo maravilloso que es estar vivos. Celebrar que estamos vivos y respirando”, termina.