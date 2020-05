Garci: “Me habría encantado saber qué opinaría David Gistau de lo que estamos viviendo"

José Luis Garci no ha encontrado en el confinamiento la común incomodidad que otros muchos españoles: “He llevado el confinamiento estupendamente. Me gusta leer, me gusta la música. Escribes, lees y te vas acostumbrando a este tipo de vida. Al principio pasé el confinamiento solo, mi mujer estaba en Montevideo y llegó con los últimos vuelos”.

A su vez, ha tenido tiempo para reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos: “No tenemos muy claro a qué nos enfrentamos, ni nosotros ni los epidemiólogos. Es un virus muy extraño. Todo el mundo pensábamos que la tercera guerra mundial sería unos hombres contra otros. Pero la pandemia nos ha dejado encerrados; quién lo iba a pensar que nos íbamos a pelear contra un virus”.

Ha querido también lanzar un pensamiento sobre cómo se ven las ciudades vacías con la pandemia: “Tuve la suerte de filmar Madrid vacío hace unos años, en una película para la televisión. Aprovechamos en un agosto, grabamos en horas tremendas de calor y pudimos grabar Castellana o Sol vacías. Pero lo de ahora es típico de ciencia ficción, una película en la que se ven las ciudades tremendamente vacías”.

“No he tenido miedo con el virus. Pero con el tema de pasear, hay que tener un sentido de ir poco a poco. Tengo la sensación de que no sabemos nada y cuando éramos chavales decíamos que lo malo no era la enfermedad sino la recaída” ha comentado el cineasta. “Nunca estás a salvo, lo puedes tener, pero lo puedes volver a coger”.

En el ámbito de los rodajes, las cosas pueden cambiar: “Los actores no se pueden besar, es todo muy raro. Pasa lo mismo en el museo en los teatros, tiene que haber separación entre las personas. Tener que ir a pedir un actor por la mañana, con el coche y solo uno. Los maquillajes de las actrices y las mascarillas también puede ser un problema. Pero para los sociólogos es algo fantástico. Es un campo interminable el comportamiento que tenemos que tener o las cosas que hay que hacer” ha dicho el director.

“Ahora me estoy dedicando a escribir un libro sobre películas infravaloradas. Empezó siendo un libro de películas malas, pero ha ido evolucionando. Es como las mujeres, o eso digo yo, que las mujeres buenas no son tan buenas y las malas no son tan malas” ha dicho Garci.