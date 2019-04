Francisco Oya cuenta el drama de los profesores constitucionalistas en Cataluña

Que existe un adoctrinamiento en los colegios y en los institutos en Cataluña es más que evidente. Lo sabemos todos los que hablamos de ello sin vivir allí, pero lo importante es conocer la situación de primera mano.

Nos referimos a la situación de aquellos que tienen que soportar día tras día la tensión diaria de todo un sistema que impone sus ideas a alumnos, profesores y responsables de los centros educativos.

Hoy precisamente vamos a hablar con una de las personas que está viviendo un verdadero calvario debido a esa imposición de ideas que llevan a cabo los independentistas, que están en todo el entramado educativo de Cataluña.

Hoy hablamos con un profesor de Historia que tiene 61 años y con nada más y nada menos que 35 años de experiencia docente.

Francisco Oya, con todo su conocimiento de la historia de nuestro país y con años y años de docencia, ahora ha sido penalizado con la suspensión de 10 meses sin empleo y sueldo por oponerse al adoctrinamiento del que ha sido testigo cada día en las aulas.

Los nacionalistas han utilizado todo tipo de tretas para deshacerse de él: "Me acusan de ser un homófobo, un machista y un racista". Todo, por pretender dar clase en castellano, como ha explicado a Cristina López Schlichting.

"Siempre aparece el tema de la lengua cuando se quiere atacar a un profesor por ser constitucionalista. Pero el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que no se puede marginar la lengua castellana en las aulas de Cataluña. En mi instituto ningún profesor da clase en español salvo yo y el instituto no ha sido expedientado porque el director y los inspectores no denuncian".