Fernando Trueba: “Cuando le dije a Bebo que haríamos cuatro discos estalló en carcajadas”

Fernando Trueba, uno de los cineastas españoles más conocidos, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina para relatar cómo ha sido ese trabajo conjunto con Bebo Valdés: “Desde que conocí a Bebo, a quien invité a salir en mi película 'Calle 54', quedamos como amigos para siempre. Una semana después de hacer la película grabamos un disco en Nueva York, 'El arte del sabor', y al año siguiente yo rodaba en Barcelona 'El embrujo de Shanghai', y me lo traje de Estocolmo para que hiciera una aparición tocando de pianista en los años 40. Yo ya no iba ni a la vuelta de la esquina sin él”.

“Hubo un momento de crisis en el cine español”, relata Trueba, “yo veía a la gente peleándose por las migajas y decidí tomarme unas vacaciones, airearme, y le dije a Bebo 'sé que tienes música escrita para dos discos, vamos a hacer cuatro', él empezó a reírse a carcajadas diciendo que si era difícil hacer uno, cómo íbamos a hacer cuatro, pero le dije que íbamos a hacerlo y que uno era con un cantaor flamenco que te voy a presentar y el otro es a dúo con un violinista. Nos metimos en un estudio en Madrid donde se hizo 'Lágrimas negras', luego nos fuimos a NY y grabamos mucho material, de allí a Miami y grabamos 'Beautiful music' y aprovechamos para grabar el cameo de Caetano Beloso en Lágrimas Negras”.

Trueba explica que “Bebo, además de ser muy cubano, es muy americano y sus grandes maestros eran los músicos americanos de la Edad de Oro. Para él era eso lo que más amaba en este mundo. Una de las razones por las que se va de Cuba es porque, para tocar, le obligaban a ser miembro del partido político y se negaba a esas cosas. De hecho le prohibieron tocar música americana, y decirle a un músico que no puede tocar lo que más le gusta es un disparate absoluto”.

Nuestro director de cine relata que Bebo “se va pensando que su exilio iba a durar muy poco, pobrecito él. Primero se fue a México, donde tenía mucho público y estaba como en casa, los músicos y orquestas de allí le adoraban. El problema es que los sindicatos mexicanos de la época eran muy pro castristas y favorables a la revolución y le empiezan a boicotear, llegaron a prohibir a músicos amigos suyos a tocar con él. Entonces se fue llorando de México y se vino a España, estuvo trabajando en temas sonoros e inmediatamente Lecuona, que era uno de sus ídolos, le recluta como pianista para su grupo y, con ese grupo, empieza a girar por Europa y se enamora de Rose-Marie, una chica sueca muy joven. Su intención inicial era ir a EEUU, pero en esa época es un sitio muy violento y racista, así que él se pregunta '¿qué hago yo con esta rubia en este país?'; Rose-Marie se queda embarazada y él propone ir a Suecia, donde están los padres de ella y además es un país tolerante, civilizado y no racista. Allí fue y allí se quedó la segunda mitad de su vida. Él decía que allí había sido feliz porque el país le había acogido y le había permitido trabajar y mantener a su familia”.

Fernando Trueba relata que “nunca se quejó de las prohibiciones que tuvo, que fueron muchas, sino que siempre agradecía poder trabajar y alimentar a su familia”. ¿Cómo definiría él cómo tocaba Bebo? “Es el alma de Cuba. Si puedes coger Cuba y meterla en una capsulita, eso es Bebo, pero a la vez está su personalidad, tan hermosa y generosa”.

Sobre el caso de Antonio Banderas, calificado de 'actor de color' de cara a los Oscars, Trueba asegura que, si fuera él, “me quedaba con eso, yo diría que soy negro y lo diría en todas partes, 'soy el negro Antonio'. La ignorancia y la estupidez humana son infinitas y cada día nos llevamos sorpresas, esta es una. Nadie les ha explicado que no existe el hombre blanco, que todos somos de color, algunos incluso en Technicolor como Trump”.

También ha asegurado que 'Dolor y Gloria' de Almodóvar tiene “muchas opciones” de hacerse con el Oscar: “No quiere decir que se lo vaya a llevar, pero es un veterano allí y muy conocido, además de respetado. Este año es muy bueno para nosotros. Y Antonio es un actorazo, es enorme, nos lo pasamos genial en 'Two much'; además es un imitador muy bueno, no solo actor”.

Ya entrando en temas cimatográficos propios, Trueba revela que ha acabado una nueva película, 'El olvido que seremos', rodada en Colombia: “Está basado en un libro de Héctor Abad Faciolince, muy recomendable y precioso, seguramente allí el libro más importante desde '100 años de soledad'. Es la historia de él y su padre, muy conmovedor. Mi mujer lloró como una magdalena, pero yo nunca pensé que se pudiera hacer una película de ese libro, aunque lo había regalado y todo. Pero de repente el productor me propone hacerlo, pero le dije que era imposible adaptarlo en película... y ya la he acabado. Es una historia tan personal e íntima que me daba miedo, podía quedar mal, pero finalmente encontré la manera de contarla. Ha sido un rodaje muy feliz, ahora falta la fecha de estreno, espero que a lo largo de este año”.