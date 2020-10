La pandemia nos ha dejado historias que dejan los pelos de punta. No solo por la parte de drama que nos ha tocado, también por la solidaridad. Miles de enfermeros de todo el país se han dejado la piel para salvar vidas, otros que no lo pasen tan mal sin ver a sus familiares, incluso que tuviesen algo de compañía en la muerte.

Fátima Trinidad es una de esas enfermeras, igual que Héctor Castiñeira. Héctor cuenta en su libro que el enero de 2020 fue igual que cualquier otro: “Si nos llegan a decir que esto iba a ser así, nadie lo creería, pero en China ya le estaban haciendo frente al virus, aunque aquí lo veíamos como espectadores, siempre pensando que no iba a llegar aquí”. Pero llega finales de febrero y nos encontramos el desabastecimiento. “Fue una situación en la que nunca pensé que nos llegaríamos a ver. Hay material en los hospitales que siempre hay, pero China, que es el principal productor, lo necesitan, pues nos quedamos sin ellos”.

IRSE DE CASA PARA PROTEGER A LOS SERES QUERIDOS

Fátima tuvo que trasladarse a un hotel, “a día de hoy no he decidido dejar mi casa, pero hoy en día lo conocemos. En su momento sí tomé esa decisión porque tenía que proteger a mi madre que tiene Alzheimer. En el libro cuento como me hice amigas de las paredes del hotel, que era lo único que tenía” cuenta la enfermera.

Fueron momentos de amistad entre profesionales y también de soledad y sufrimiento. En el libro Fátima relata cómo tuvo que acompañar en la muerte a las personas que sufrían el Covid. “No podemos no estremecernos frente a la muerte. Nosotros hemos visto cómo nos mira a la cara. A la UCI no debería llegar nadie a morir, pero en una situación como esta, es inevitable”.

Han acompañado a personas que vivían sus últimos momentos. “La gente joven podía ponerse en contacto con su familia, los mayores no. En este caso, con Antonio, a pesar de que estábamos desbordados, pensamos que podíamos hacer de puente entre esas personas y sus familias que estaban en casa. Necesitaban a su familia. “En el caso de Antonio, es el representativo de todos los que hemos tenido. Acompañas a esa persona en los últimos momentos de su vida porque su familia no puede estar ahí y no quieres que muera solo” comenta Héctor.

Todo tuvo una recompensa. Fueron los aplausos: “Creo que, de alguna manera, en mi relato, si supieran los turnos que sacamos, no dejarían de aplaudir. Pero lo agradecimos, cada una de las veces”.