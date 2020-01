Expósito: "La respuesta de Sánchez a Bildu es una bajada de pantalones"

PP y Ciudadanos han criticado y protestado este sábado por las palabras de EH Bildu sobre el Rey durante la sesión de investidura, y han pedido que se retiren por considerar que son "descalificaciones" o que incluso se ha llamado "fascista" al jefe del Estado, según la formación naranja. Los reproches han comenzado cuando la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha criticado la "tendencia" a aplicar "recetas autoritarias" para "problemas políticos" y ha dicho que el discurso del rey tras el referéndum ilegal del 1 de octubre fue "una de sus expresiones más evidentes" de esa actitud.

Tras terminar este turno de intervención, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido la palabra para asegurar que había sido "la intervención más nauseabunda" realizada en el hemiciclo y que había supuesto un momento "infame" para el Congreso. Ha recriminado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya llamado al orden a Aizpurua, como considera que era su obligación en virtud del artículo 103 del Reglamento, cuando "ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos" contra el jefe del Estado.

Pero ha considerado aún "más escandaloso" que el candidato socialista, Pedro Sánchez, no haya salido a "defender" la Constitución, ni las instituciones, ni a las víctimas del terrorismo frente a la portavoz de EH Bildu, algo que le parece "intolerable" e "inaceptable". Su intervención ha terminado con sus diputados en pie aplaudiendo y gritando "Libertad, libertad", así como también aplausos por parte de los de Vox y Ciudadanos.

Los comunicadores de COPE también han criticado la respuesta de Sánchez a las ofensas de Bildu. En el programa especial desde el Congreso, Herrera ha señalado que Bildu es un "estercolero". "Sánchez ha buscado los apoyos en los diferentes estercoleros del Congreso. De ellos no cabe esperar otra cosa, pero no por ello tenemos que asentir resignadamente. Lo indecente no está sólo en lo que es, sino que se le responda como ha hecho Sánchez", ha dicho el comunicador.

Expósito ha señalado que "con esta chusma va a ser elegido Sánchez". "Él lo sabe y se muestra sumiso. Su respuesta a Bildu ha sido una bajada de pantolones vergonzosa. El inicio de la señora ésta hablando del Rey Felipe, del feminismo y haciéndose una paja mental vergonzosa, resulta interesante. Pero con esta chusma, Sánchez va a ser presidente del Gobierno. Pues preparémonos. Que Sánchez no responda a esta amiguita o asalariada de Otegui es más insultante que lo que diga Bildu", ha dicho.

Fernando de Haro ve claro con la respuesta de Sánchez a Bildu "el altísimo precio que está pagando por ser presidente". "Que haya Sánchez respondido hablando de la revolución digital, es la fotografía más clara. Sin la abstención de Bildu no sale adelante su investidura. Sánchez no defiende al Jefe de Estado, retrato del altísimo precio que está pagando", ha contado.