No existe la 'nueva normalidad' de la que habla el Gobierno

Se ha producido un cambio a raiz de la pandemia y lo que dice Francesc Torralba es “que las crisis siempre producen un cambio en la sociedad. El cambio lleva un tiempo, es arriegado hacer un pronóstico. Pero la crisis nos ha desacelerado para fijarnos en lo más esencial” comenta el profesor.

“La mayoría de nosotros hemos experimentado cómo cambiaba nuestra agenda. Tenemos que ser dúctiles y flexibles a la hora de hacer planes para este año. Pero ha afectado a todo el mundo, las expectativas y los objetivos han cambiado,. A nivel personal, las personas también han cambiado. Han poddio ver que no se vive para trabajar sino que se trabaja para vivir, quitamos del núcleo lo que pensábamos que era más importante” reflexioanaba Francesc Torralba.

“La pregunta es si a partir de ahora las cosas van a cambiar. Aparecen nuevos propósitos, pero no sabemos si esto va a dejar huellas o va a ser volátil. No lo sabemos, porque la nueva normalidad no exuiste, es un eufemismo político. Aparecen relatos de Orwell que teníamos en nuestra memoria, con las mascarillas en todos lados, pero no es una normalidad. En la crisis se manifiestan distintas reacciones en las personas, pero no sabemos cuánto va a durar esto” ha dicho el escritor.

“Hay una idea de que todos formamos una gran red, no vivimos en una especie de feudo aislado. Esta crisis no ha hecho más que afectar a nuestra vida cotidiana de mano de algo que viene de muy lejos, de China. Parecía tan lejano que pensábamos que no nos iba a fectar. Lo mismo con la vulnerabiliddad, la autosuficientcia y la idea de que podemos controlar el destino” También ha querido hacer referencia al posible espionaje de datos que pueden llevar a cabo los gobiernos. “Nuestra privacidad vulnerada irá a más. Cuando la seguridad o la salud están en riesggo , estamos dispuesto a ceder privadcidad, incluso a limitar nuestra libertad de movimiento. Con el 11-S ya experimentamos esta tensión. Los aeropuertos, los controles, está todo mucho más vigilado. Aparece el temor y el miedo, que funcionan para tener más seguridad y más salud, pero tamibén favorece la monitorización”.

"Trato de subrayar los valores que han surgido en la sociedad: la solidaridad, la gratitud y la humildad. Eso es lo que se van a poder encontrar en mi libro" ha dicho el escritor.