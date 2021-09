“Están cabreadas por temas económicos”: Las sombras de la detención del padre de Yéremi Vargas por abusos

El periodista de sucesos Nacho Abad vuelve a Fin de Semana tras las vacaciones para arrojar luz sobre los detalles de la detención doble del padre de Yéremi Vargas, el niño desparecido en Canarias hace más de 10 años. Y es qe la Policía Nacional ha detenido esta semana por partida doble a Juan Francisco Vargas por dos delitos de abusos sexuales a dos niñas de 13 años, una de ellas su propia hija y la otra hija de una pareja anterior.

Además, sobre este asunto y sobre la nueva ley para la prevención de violencia y las medidas preventivas que impone sobre los padres en caso de denuncia, han hablado el criminólogo y el psiquiatra forense José Miguel Gaona. “Me ha producido muchísimo desconcierto y ha removido en mí muchas sensaciones”, comentaba Abad a Cristina López Schlichting sobre la detención doble del padre del niño desaparecido.

GRAF2076. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14/03/2018.- Los padres de Yéremi Vargas, Ithaysa Suárez (i) y Juan Francisco Vargas (d), y su abogado, Juan Sánchez (c), durante la rueda de prensa que ofrecieron hoy en Vecindario (Gran Canaria) en la que han reiterado hoy su convencimiento de que Antonio Ojeda, "El Rubio", participó en la desaparición del pequeño, ocurrida en marzo de 2007 en Gran Canaria. EFE/Elvira Urquijo A.









Las claves de la detención del padre de Yéremi Vargas

El pasado lunes de madrugada, Juan Francisco Vargas, fue detenido por la Policía Nacional porque una niña, su hija de 13 años, su madre llamó diciendo que Juan Francisco había abusado sexualmente de ella. Él dice que llevaba más de un mes sin ver a su hija y Juan Francisco la llevó a su casa, donde vivía con su nueva pareja y su hijo, y juntos vieron una película. Según él estaban dormidos y la niña se levantó y empezó a gritar diciendo que estaba intentando abusar sexualmente de ella. Juan Francisco asegura que él estaba dormido y que las que estaban despiertas eran la niña y su pareja.

La Policía le deja en libertad al día siguiente con una orden de alejamiento. Yo lo comentaba con alguien, que un presunto abusador haya perdido a un hija a manos de otro presunto abusador es rizar el rizo, es horroroso. El jueves la Policía le vuelve a detener porque hay otra niña de 13 años que le denuncia por abusos. Durante la pandemia Juan Francisco tenía otra novia con una niña de esa edad y se fueron a vivir a Fuerteventura. La pequeña le acabaría confesando a la mayor que el novio de su madre ha abusado de ella y la mujer echa a Juan Francisco de la casa, pero no lo denuncia por no entrar en el lío judicial. Pero, al ver la noticia de esta semana, deciden que lo tienen que contar porque hay que pararlo. El juez le pone una orden de alejamiento, le obliga a comparecer los lunes en el juzgado y le retira el pasaporte.

GRAFCAN2820. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (GRAN CANARIA), 03/09/2021.- El padre de Yéremi Vargas, Juan Francisco Vargas, abandona el juzgado en libertad provisional con medidas tras comparecer este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana por una segunda denuncia de presuntos abusos sexuales a una menor. EFE/Quique Curbelo









Gaona: “Algunas de ellas están cabreadas por temas económicos”

En palabras del colaborador de Fin de Semana, el siguiente paso en la investigación es “determinar la veracidad de los testimonios de las niñas, qué nivel de credibilidad tienen los testimonios, luego tenemos a la novia actual de Juan Francisco que estaba despierta y es testigo ocular”. “El segundo caso es más complicado porque es un testimonio contra otro”, aclara Nacho Abad.

Por su parte, el psiquiatra forense José Miguel Gaona criticaba la nueva ley para la prevención de violencia machista. “Es padre de 7 hijos de 6 parejas distintas, pero no deja de ser un hombre afligido por un hecho muy dramático. Yo me adhiero al pensamiento de Nacho de que todos somos inocentes aunque se demuestre lo contrario, a pesar de la infame ley que se aprobó ayer en la que cualquier hombre que esté denunciado por tema de violencia no puede ver a sus hijos, no cuando ha sido condenado, sólo una denuncia”, comenta en COPE.

Además, Gaona explica algunas de las sombras del caso de la detención doble: “La situación es compleja, con algunas de ellas cabreadas por temas económicos, y hay cierto caldo de cultivo para tener una animadversión por parte de alguna, lo que no quiere decir necesariamente que sea por esto”, concluye.