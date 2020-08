Por si fuera poco la situación de extrema rareza a la que nos enfrentamos en la vuelta al cole, ahora tenemos que hacer frente a un asunto que puede parecer muy complicado para profanos en la materia: la informática en el regreso a las aulas. Si eres de los que dice “yo no entiendo estos aparatos” o “la informática no es para mí", estarás muy agobiado pensando en lo que vas a tener que aprender para que tus hijos puedan aprender en las aulas a partir de septiembre.

Según una empresa de ciberseguridad, durante el confinamiento el 83 por ciento de los menores utilizaron dispositivos con conexión a internet durante más de hora y media al día (antes del confinamiento era el 15 %). Si a eso le sumamos lo habituales que son los delitos cibernéticos contra ellos, como la exposición a contenido violento o sexual, el ciberacoso o la sextorsión, no estamos para lanzar cohetes. Hay que ponerse al día de seguridad y estar más pendientes que nunca de lo que nuestros hijos hacen y a lo que están expuesto.

¿Qué podemos hacer para evitar males mayores? Nuestra experta Stella Luna de María es clara y directa: “Hay que tapar la webcam del ordenador, siempre, es imprescindible. Los que tenemos Face ID, nunca usarlo con poca ropa porque esas imágenes se graban. Siempre vestidos, mantengamos la intimidad".

Stella ha advertido de que “los contenidos que están por internet es casi imposible borrarlos”, por lo que debemos tener mucho cuidado: “Las fotos que subimos están almacenadas, atención con lo que compartimos".

Para ello es muy importante la educación: “Hay que educar a los niños y decirles que es muy difícil deshacerte de lo que subes a las redes sociales. Es como picar en piedra".

Sobre las webs no seguras, Stella explica que, “si es un organismo oficial, podemos fiarnos. Otras webs no, bloqueemos la navegación, no sabemos con qué fin se van a usar los datos. Ten cuidado en qué comercio subes tus datos de la tarjeta de crédito. Hay sellos de calidad que permiten distinguir el nivel de seguridad de la web. Cuando son organismos oficiales, sal y borra la cookie. Hay que usar la navegación privada, es la más segura. Es muy fácil configurarla, no requiere grandes conocimientos".

Los consejos definitivos de Stella: “Concienciar a los niños y jóvenes de que lo que subes, es para siempre. No conversar con desconocidos, eso puede provocar ciberacoso. No compartas datos personales, nunca el teléfono ni el mail o la dirección, y menos si no sabes quién está al otro lado". Y para los padres: “Las contraseñas cambiarlas con frecuencia. Tienen que ser seguras, no pueden referir a ningún evento de tu vida o tu apellido, algo complicado, combina mayúsculas y minúsculas. Ojo a compartir dispositivos: tienen que tener usuarios separados, carpetas separadas, contraseñas de incriptación, etc.; tiene que haber departamentos estancos para que haya seguridad. Tener los antivirus al día, y actualizar el sistema operativo. Contienen los parches de seguridad. Y usar aplicaciones de control parental, como Qustodio".