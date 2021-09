Estafas por internet: estudiantes de Erasmus que se quedan en la calle

Los comienzos siempre son emocionantes. Cambiar de ciudad, conocer lugares nuevos, gente nueva, llevar un ritmo de vida totalmente diferente... en resumen, salir de tu zona de confort.

Muchos estudiantes -con muchísimas ganas-, cogen sus maletas y durante un curso entero, dan un giro en su vida y se van de Erasmus. Se van a vivir aventuras a otro país. Claro, todo de antemano bien organizado.

Pero imagínate llegar, y que el piso que habías alquilado por internet, en el que ibas a dormir desde la primera noche... no exista. Que todo sea un fraude. Vaya pesadilla. Y vaya pesadilla también para los padres, que a kilómetros de distancia, ven que sus hijos se quedan en la calle.

Héctor llegó a Bolonia (Italia) el pasado 3 de septiembre, con un piso ya asegurado... o al menos, eso creía: "Encontré el piso por Facebook, y todo parecía estar en órden. Había hecho videollamadas con el casero, tenía una copia de su carnet de identidad y el contrato era el oficial de la provincia de Bolonia".

Pero cuando se presentó en el lugar donde se suponía que le entregarían las llaves, se encontró con que no tenía lugar en el que vivir. Le habían estafado: "No apareció nunca. Me bloqueó de todas las redes sociales".

Héctor denunció esta estafa a la policía, y espera poder recuperar su dinero, aunque los fraudes de este tipo en Facebook son muy habituales.

Y es que es muy fácil aprovecharse de gente joven, que con toda su ilusión comienzan una nueva etapa, y darles gato por liebre. Por eso hay que tener un cuidado extremo en internet, y asesorarse siempre por profesionales. Porque aún con estas... nos pueden engañar.

María, que ha viajado hasta Bolonia para hacer su Erasmus junto a otros dos compañeros, también decidieron buscar piso a través de Facebook, y nunca recibieron las llaves. Conocemos también su historia en 'Fin de Semana'.