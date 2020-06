El escándalo de Ava Gardner y Frank Sinatra

La autora de “Diosas de Hollywood” recuerda uno de los romances más escandalosos de la historia del cine, el protagonizado por Ava Gardner y el cantante Frank Sinatra. Esta bellísima actriz que pudo escoger entre una lista interminable de hombres atractivos y poderosos que cayeron rendidos a sus pies, reconocía en sus memorias que Sinatra había sido el hombre de su vida.

Sus caminos se volvieron a cruzar años más tarde cuando Ava ya se había divorciado a Artie Shaw su segundo marido y fue en una fiesta donde además a punto estuvieron de ser detenidos los dos.

Se siguieron viendo de manera discreta pero los fotógrafos consiguieron descubrir su romance y fue un gran escándalo en Hollywood. Los dos estaban muy enamorados y en realidad eran casi almas gemelas. Para huir del escándalo, Ava puso tierra de por medio y viajó a España para rodar una película en Tossa de Mar.

Finalmente pudieron casarse, pero pronto comenzarían los problemas porque en aquel año de 1951 la carrera de Sinatra había tocado fondo, estaba arruinado y ya no vendía discos y, en cambio, Ava estaba en la cúspide de su carrera y durante un tiempo ella tuvo que mantenerle.

Su vida en común era insoportable debido a los celos y al alcohol. En el rodaje de Mogambo ocurrió algo que facilitaría la ruptura entre ambos.

Y en el año 1953 cuando su matrimonio ya estaba roto Ava viaja a España de nuevo y se enamora de toda una gloria nacional…el torero Luis Miguel Dominguin.

Curiosamente el final de su matrimonio llego en el momento en que los dos estaban a punto de dar un gran salto en su carrera porque tras muchas dificultades Sinatra había vuelto al cine y ganado un Oscar y sus discos volvían a venderse y Ava era una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood.

Ava y Frank estuvieron casados tres años, pero apenas llegaron a vivir dos años juntos por los compromisos de cada uno…

Hasta el final de su vida Ava seguía recibiendo los nuevos discos que Sinatra le enviaba, ella pasaba muchas horas escuchándolos. Y para cerrar esta historia que mejor que escuchar a Sinatra en este tema Let me try again, Déjame intentarlo de nuevo, una frase que le repitió mil veces a Ava tras su ruptura, pero que no pudo ser.

Ésta y otras historias las pueden leer en el libro “Diosas de Hollywood” publicado por Plaza & Janés.