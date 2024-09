El escalofriante caso de Dominique Pelicot que explica Nacho Abad: "Dejaba que violasen a su mujer, la drogaba y luego..."

Durante estos días, uno de los temas más comentados en la actualidad de Francia es uno de los más terroríficos también, sin ninguna duda. Sobre todo, por lo tremendamente retorcido que ha resultado este caso, llegando a puntos en los que uno se pregunta hasta dónde puede llegar un ser humano para cumplir sus deseos más retorcidos.

El caso de Dominique Pelicot ha sido protagonista en Francia durante estos días

Todo gira en torno a un hombre y a su mujer: Dominique y Giselle Pelicot, un matrimonio de unos 70 años cada uno, que han tenido una vida de lo más normal durante mucho tiempo. Hasta el punto en el que, incluso, muchos veían a Dominique como un marido ejemplar... hasta que ha salido todo lo que rodea a un caso de lo más repugnante, y que Cristina López Schlichting ha comentado, en Fin de Semana, junto al periodista de sucesos Nacho Abad y al psiquiatra y escritor José Manuel Gaona.

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS ACTOS ATROCES DE DOMINIQUE: "CONTACTABA CON HOMBRES PARA VIOLAR A SU MUJER

Sin embargo, Dominique tenía un lado oscuro muy peligroso, como se está comentando en Francia. Y es que este hombre se dedicó durante nueve años a organizar agresiones sexuales contra su esposa Giselle, a la que drogaba y entregaba a otros hombres, previo anuncio y propagación en las redes sociales. También su hija fue objeto de fotografías pornográficas. Como suena

"Estamos hablando de 51 hombres sentados en el banquillo, acusados de violación entre los 26 años y los setenta y tantos de un total de 72 hombres identificados violando a una mujer que estaba drogada. No es que los 71 la estuviesen violando grupalmente, sino que lo que hacía este hombre era, en un chat, ofrecer a su mujer, decía que estaba drogada y que ellos podían ir a violarla cuando quisiesen", ha relatado Nacho Abad en Fin de Semana.

Giselle junto a su hija, a la salida del juicio

Lo escalofriante es que este caso se ha descubierto casi por accidente, en septiembre del 2020. Cuando Dominique tenía 71 años, una edad considerable: "De repente, en un supermercado de una localidad, él estaba con una especie de iPad, una especie de cámara, haciendo fotos a las clientas debajo de las faldas. Claro, los guardias de seguridad lo detienen, pasa a disposición de la gendarmería, la gendarmería hace un registro de sus propiedades. Él dice, no, no, es que yo no puedo contener este impulso, no lo puedo controlar, es algo que me nace, estoy enfermo. Pero claro, durante los registros los investigadores encuentran miles de fotos, de vídeos". Este detalle es importante: Dominique alegaba que estaba enfermo.

LA DROGA CON LA QUE DOMINIQUE DROGABA A SU MUJER

En esos vídeos y fotos aparece su mujer... siendo violada por estos hombres. Sobre todo, porque estaba drogada. "¿Y quién aparece en los miles de fotos y de vídeos? Pues aparece su mujer siendo violada por desconocidos en su domicilio. En principio, habría sido violada desde 2011 por culpa de su marido. Decenas de hombres entraban en la casa para violarla. Había, además, una serie de normas: por ejemplo, para que mi mujer no se despierte mientras está drogada o mientras la violas, tienes que poner tus manos en una calefacción para que tus manos no estén frías. No puedes entrar con perfume ni oliendo a tabaco para que no quede ese olor. Y te tienes que desnudar en la cocina, no os vaya a ser que se te olvide alguna prenda en la habitación", relata Nacho Abad.

Giselle Pelicot ha vivido un infierno estos años sin ni siquiera ser consciente de ello

Esa droga era tan potente que, incluso, los hijos de Giselle se llegaron a pensar que su madre podía tener alzheimer, por olvidar muchas de las cosas que le decían. El tema es que la mujer estaba siendo drogada... todos los días. La droga que usaba Dominique sobre su mujer eran las benzodiazepinas, que compraba a través del Seguro de Salud. "También hubo dos que se negaron a participar en el ofrecimiento. Uno de ellos era un aficionado a un club de alterne, de los que había de intercambio de parejas, y decía que básicamente a él le parecía que cuando ya estaba drogue, que mantener relaciones sexuales con una mujer drogada era violación y por tanto lo rechazó. Pero este hombre lo que hacía para que su mujer no recordase fue comprar 450 pastillas de benzodiazepinas durante un solo año a través del Seguro de Salud", explica Nacho Abad.

Un caso de un análisis psicológico extenso, como señala Gaona. Porque, además, el hombre alegó que estaba enfermo para no ir a prisión: "Lo que es evidente es que este hombre es un compendio de parafilias, lo que antiguamente se llamaban perversiones sexuales. Los mecanismos de contención en ocasiones funcionan y en ocasiones es verdad que no funcionan. Y de hecho, este hombre, con esas estrategias, lo que intentaba evitar es que en primer lugar que la mujer no se diese cuenta y en segundo lugar además pues dar rienda suelta a las susodichas parafilias. Claro, que cuidado, hay algunas que no exceden la legalidad, pero hay otras que tan solo deberían de quedar en el coco de cada uno. Cuando las transforman en realidad es cuando infringen la ley y entras en el terreno del delito".

Este caso tan escalofriante llegó al punto en el que su propia hija descubrió, en el propio juicio, que también había sido fotografiada. El caso de Dominique Pelicot todavía está siendo juzgado, pero Francia se encuentra en shock con un caso que deja claro que el humano puede llegar a unos puntos de locura muy preocupantes.