El duro testimonio de la viuda de un sanitario: “Hago responsable al Gobierno, lo sabían y no hicieron nada”

Enriqueta Cuchillo es viuda del primer médico sanitario fallecido en la Comunidad Valenciana a causa del coronavirus y ha relatado su duro testimonio en Fin de Semana de COPE, donde ha contado cómo fueron los últimos días de vida de su marido y cómo fue la enfermedad. Además, Enriqueta responsabiliza al Gobierno de ser el “el responsable” de la muerte de su esposo y subraya que “lo sabían” y que “no hicieron nada”.

“ Hago responsable a este Gobierno de la muerte de mi marido, ellos lo sabían y no hicieron nada, si hubieran decretado el Estado de Alarma una semana, hubiera muerto un 62% menos de personas, posiblemente mi marido estaba vivo”, cuenta Enriqueta a Cristina López Schlichting. “Si hubieran tomado medidas en enero, podríamos haber tenido material, en vez de comprarlo una semana después del Estado de Alarma, eso es muy grave”, denuncia la viuda del sanitario valenciano.

“Yo lo que quiero denunciar es que a las víctimas se nos ponga rostro, somos personas, no números. No nos tienen que ningunear ni burlarse de nosotros como hacen en televisiones públicas. Nos tienen que respetar nuestro dolor y darnos voz”, explica Enriqueta Cuchillo en COPE

Residencia de ancianos en San Sebastián. EFE/Juan Herrero.Juan Herrero

DESATENDIDO POR LA SANIDAD

Vicente no solo deja a una mujer viuda, sino a varios hijos huérfanos, todos ellos también sanitarios. Su marido fue el primer médico que fallecía por coronavirus en la Comunidad Valenciana. Enfermó el 10 de marzo, empezó con fiebre, pero no le hicieron el test, como ella misma denuncia. “Lo solicitó, pero el protocolo era que tenía que haber viajado a china o a Italia, o haber tenido contacto con alguien de esos países”, explica.

“A los dos días seguía con fiebre y en el centro de salud, donde le dijeron que irían a casa a hacerle la prueba. Ya en la sanidad privada, en el Hospital 9 de octubre le hicieron una placa, la analítica y el test, al día siguiente le comunicaron que era positivo. Yo lo avisé en mi trabajo, pero nadie de la sanidad pública vino a hacerme la prueba a casa tampoco”.

Como no se le iba la fiebre, Vicente acabó ingresado en el hospital después de que desarrollara una neumonía, y terminó teniendo que ingresar en la UCI. Estuvo allí 14 días hasta que falleció.

FALTA DE MATERIAL

“En esos momentos no había directriz, compartían mascarillas entre compañeros, las últimas guardias que hicimos no teníamos mascarillas”, recuerda Enriqueta en COPE. “Las mascarillas efectivas estaban precintadas solo para usarlas si era algo excepcional”, denuncia. “Si no la usaba, la tenía que dar al compañero que me relevaba al día siguiente”.

Personal sanitario del Hospital temporal de Ifema hace un receso a las afueras del recinto este viernes, quinta semana del estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus. EFE/JuanJo MartínJuanJo Martín

“Es inconcebible que digan que están trayendo material y no lo reparten, lo tienen bajo llave para los positivos de COVID, si no hacen la prueba a la gente no lo saben, hay personas en planta que clínicamente se ve que es”, critica.

IMPOSIBILIDAD DE CELEBRAR MISAS

La viuda de Vicente critica también la imposibilidad de realizar misas para los difuntos, pero la permisividad que, asegura, existe con otras creencias religiosas: “Que no se nos permita hacer una misa por un familiar fallecido, aunque seamos 5 personas, entran y te cierran la iglesia. Y, sin embargo, a los musulmanes permiten que hagan sus cantos en mitad de la calle".