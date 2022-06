La condición del virólogo López Guerrero para que la cuarta dosis de la vacuna covid sea efectiva: "El 50%"

El martes empieza oficialmente el verano, aunque no lo parezca. Y es que las noticias relacionadas con el calor parecen estar dejando de lado a las que hablan sobre el coronavirus, aunque todavía hay muchas personas enfermas. En estos momentos, conocer con exactitud los datos de contagios no está siendo tarea fácil ya que, los ciudadanos que lo padecen, no lo comunican porque el virus ya se ha constituido como un elemento cotidiano. Aún así, el Ministerio de Sanidad proporcionó un recuento el pasado martes del que salieron 48.272 infectados, 243 fallecidos, 6.788 pacientes ingresados y una incidencia en mayores de 60 años muy alta que sube 23 puntos, hasta los 612 casos.

A pesar de ello y tal y como apuntaba el virólogo y profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero en 'Fin de Semana COPE', "sigue siendo una situación controlable". Pero, ¿a que se debe este repunte? A una razón muy humana. Después de dos años, además de estar cansados, "el Gobierno ha dejado de tutelarnos, de darnos instrucciones, lo que hubiera sido necesario". Y es que, "que la mascarilla no sea obligatoria en ciertos espacios, no significa que no sea prudente", aclaraba el virólogo.





En estos casos también influye que la enfermedad ya no parece tan grave, lo que se debe en gran parte a las vacunas."Si no existieran, estaríamos hablando de sucesivas olas con un alto número de fallecidos", explicaba. Este tema ha causado una gran polémica cuando, a finales de esta semana, se anunciaba que a partir de otoño podría ser necesaria una nueva dosis para la población en general, para lo que es necesario que "esté adaptada a las nuevas variantes", en concreto la BA.4 y la BA.5, que escapan a la inmunidad, aunque sean menos virulentas.

Pero, ¿sería realmente necesaria? "Antes habría que contemplar la tercera dosis en casi el 50% de la población que todavía no la tiene". Y es que una cuarta administración que esté adaptada a las nuevas variantes en las personas mayores de 60 - 70 años y en las vulnerables, "quizá sí acabe siendo necesaría no sé si en otoño o en un futuro menos próximo", finalizaba López Guerrero.