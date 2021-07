Damián Mollá: “he encontrado el sentido real de los nombres de los meses”

Cuando comenzó a emitirse 'El Hormiguero', Damián Mollá pidió a Pablo Motos no salir en antena porque era tímido... y por eso todas las noches, desde hace 15 años, trabaja bajo una mesa dando vida a Barrancas, una de las dos hormigas estrellas del programa. Parece una broma -nunca mejor dicho- que un cómico pidiese no estar delante de la cámara... Aunque pese a todo, lo hemos visto mucho en pantalla y nos ha hecho reír a todos.

Pero es que, además de cómico, Damián Mollá es imparable: tiene una productora, un grupo de música, un restaurante, y además ha escrito un libro sobre Cultura Clásica... ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna, si esta gira?, ¿La bandera de España esconde la historia de Hércules?, ¿Por qué el símbolo del dólar es una “S” y no una “D”?, ¿De dónde viene la expresión “dar sopas con hondas”?... pues a todas estas cuestiones y muchas más, Damián da respuesta en su nuevo libro 'Oh, My God! La mitología que no sabías que sabías'.

Durante su entrevista con Cristina ha confesado entre risas que “hacer de hormiga es lo mejor del mundo porque si la cagas hay un muñeco que se come la bronca, así que no pasa nada”.

Damián escribió 'Oh, My God! La mitología que no sabías que sabías' para dar respuesta a aquellas preguntas que no tenían solución aparente: “me tomé muy en serio el confinamiento, no me dediqué a cocinar ni a hacer zooms con mis amigos sino que me dediqué a estudiar como un loco para dar respuesta a aquellas preguntas que la historia no responde y que para mí son fallos gravísimos del orden mundial”. Así, ha explicado por qué septiembre no es el séptimo mes del año, de dónde viene la expresión 'a la ocasión la pintan calva' y por qué en realidad son catorce los signos del zodiaco y no doce, entre otras muchas divertidas cuestiones.

Ha reconocido que “durante la pandemia estuve un pelín conspiranoico, pero ya me he relajado. Este último año me ha traído cosas buenas pero también me ha pasado factura en otras” y se ha despedido asegurando que, de su lista de deseos, le quedan muchas cosas por hacer: “creo que hay millones de cosas chulas que me quedan por hacer, sobre todo relacionadas con la educación”.