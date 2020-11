'Cuerpos y Almas': La medicina apoya a los centros de educación especial para un desarrollo óptimo

En Cuerpos y Almas, hoy el tema es saber si la educación especial es necesaria o no, desde el punto de vista de la psicología y la medicina, con Pedro Martínez y Carmen Candela. Hay limitaciones que los centros de educación no pueden cubrir, y por eso existen colegios de educación especial.

“Actualmente en España hay gente que no se puede integrar. Hay niños que por dificultad física se pueden integrar, porque intelectualmente no tienen problema. Pero los demás… Los padres que han decidido tener a estas criaturas, los que son pobres, no van a tener recursos para que los pequeños se desarrollen de manera normal” comenta la doctora.

Ahora va a ser un comité el que va a decidir a dónde van los niños. Pero esto, con el paso de los años, también se va a eliminar y solo en algunos casos van a ser los padres los que decidan a dónde van a sus hijos.

Pedro Martínez dice que “los que hemos trabajado en centros de orientación escolares, que hemos estado codo con codo con los profesores donde los niños tienen que tener un apoyo especial, nos hemos encontrado con las limitaciones de los recursos. Hemos hablado con los padres y hemos comprobado que los niños se desarrollan mucho mejor en centros especializados” ha dicho el psicólogo.