Cristina L. Schlichting se moja y confiesa cuál es la canción que no debería ganar el Benidorm Fest: "Hortera"

Por fin ha llegado el día que todos los eurofans españoles esperaban con mucha impaciencia, con perdón, de hecho, del festival mismo. Y es que hoy se celebra la final del Benidorm Fest, el festival español por el que se elegirá al próximo representante de Eurovisión de nuestro país. Después de dos largas semifinales, hoy, los ocho finalistas se verán las caras y solo puede quedar uno.

A saber, estarán jugándose el micrófono de bronce, St. Pedro, Angy Fernández, Jorge González, Nebulossa, María Peláe, Almácor, Miss Cafeína y Sofía Coll. Todos unos participantes dignísimos que harían un buen papel en Suecia, pero, como decimos, solo puede quedar uno. Eso sí, ¿quién será de todos? ¿Tenemos alguna clave?





Es lo que le hemos preguntado a Jorge Miralles, nuestro compañero que se ha desplazado hasta Benidorm para conocer todos los detalles del festival, y que nos respondía en Fin de Semana. Según lo que ha podido saber, y por toda la prensa europea que también está por allí, quien tiene muchas papeletas de triunfar esta noche es St. Pedro, con su bolero Dos Extraños.

"Es una canción de conectar, entrar con ella y tener una conexión especial con lo que ves. El primer bolero que se envió fue en el 60 y quedó en tercera posición, no es que el género sea poco eurovisivo, sino que importa la calidad. Se comenta que la puesta en escena, si se enfocara en él, conectaríamos más" explicaba.

En las quinielas también está la canción de Nebulossa, Zorra, que fue muy coreada por el público de Benidorm. Una canción que llega con mucha polémica por el propio título. "La canción busca apoderarse de esa palabra, y hacer un empoderamiento de la mujer. No sé hasta qué punto podría tener un problema legal por el insulto" decía Jorge.

Una canción que, para todo el equipo de Fin de Semana, "llama mucho la atención".

La canción que no debería ganar el Benidorm Fest

Otra de las claras favoritas para ganar hoy es Angy Fernández, una de las personas más reconocidas en nuestro país, sobre todo, en la pequeña pantalla. La actriz y cantante regresaba a la música por todo lo alto, con un tema que opta a llevarse el micrófono de bronce.

Sin embargo, el pop-rock que trae la mallorquina, no termina de convencer a la directora de este programa, Cristina López Schlichting. "A mí esto, será muy feminista, pero no me gusta nada, me parece mogollón de hortera" decía.

"Es una canción muy de autora, es un repaso a su trayectoria. Es diferente a lo que vemos, pero vocalmente y de puesta en escena, despuntó y gustó mucho" decía.

Respecto a la propuesta de Miss Cafeína, la directora de Fin de Semana se preguntaba si tenía cabida en Eurovisión, a lo que Jorge Miralles cree que sí, porque está bien representada en función de la historia que cuenta.

La propuesta que podría sorprender en Eurovisión

Esos son los tres favoritos, pero hay un cuarto que podría dar la sorpresa hoy mismo: Almácor con sus Brillos Platino. "A mí me encanta la canción, vocalmente hay cosas que pulir, pero los que estábamos ahí vimos una puesta en escena con efectos visuales espectacular" decía Jorge Miralles.

Para él, es una propuesta con un pack completo que podría llegar a ser muy sorprendente en Eurovisión y que "podría tener cabida como elemento que nos represente".

"No sabéis cómo estaba la gente, cantando y gritando. Con este se vinieron arriba" decía el compañero.

El resto de propuestas, como Jorge González, que también estaba en las quinielas, no termina de convencer a todos los eurofans. Lo mismo ocurre con María Peláe, una canción con mucho mensaje, y con la de Sofía Coll, Here To Stay.