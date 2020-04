Cristina López Schlichting te invita a ayudar a Cáritas: ¡así puedes hacer tu donación!

Cristina López Schlichting, presentadora del programa "Fin de Semana", ha querido sumarse a la iniciativa del Grupo COPE para recaudar fondos destinados a Cáritas con los que poder ayudar a víctimas del coronavirus. "Después del dolor y los problemas sanitarios cuando todavía no ha pasado el coronavirus, ahora nos encontramos con millones de parados otra vez por el problema empresarial y con un montón de familias que no llegan a final de mes y no tienen comida. Y la solución es Cáritas. Cáritas es techo para familias donde viven cuatro en una habitación. Cáritas es comida para llenar el puchero. Cáritas es una mano tendida para encontrar trabajo. Yo ya he donado", ha explicado Schlichting en un vídeo exclusivo enviado a COPE.es

Tú también puedes aportar tu granito de arena. Si quieres donar 1,20 euros envía un SMS con la palabra "CARITAS" (sin tilde) al 28014. Si quieres donar seis euros, envía "CARITAS" al 38014. La donación es íntegra para Cáritas. Asimismo, este servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario está operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y por la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, número de atención al cliente 902 00 28 98, apartado de correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

Cuentas de Cáritas «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

Bizum Donativos con el código 00089

Teléfono de donaciones: 900.90.60.05​

Las operadoras móviles con las que es posible donar, debido a que son las que permiten el envío de este tipo de mensajes, son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. En caso de que el usuario no pertenezca a ninguna de estas, también puede efectuar la donación a través de los medios que Cáritas ha puesto en marcha y que se pueden consultar desde su página web.