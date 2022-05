¿Reciclar te hace sentir moderno? Los romanos clásicos ya lo hacían

Viene mucho por Fin de Semana con Cristina un señor romano que siempre nos quiere convencer de que hemos cambiado muy poco en los últimos 2.000 años. Esta vez dice que los romanos reciclaban vidrio y tenían marcas, incluso de cristalería, como la antigua duralex. Él es Paco Álvarez, autor entre otros libros de romanos, de “Mitomorfosis”.

Vale que el cristal romano es una maravilla, lo vemos en todos los museos, pero de ahí a decir que había marcas o que lo reciclaban… pues lo hace: “Voy a demostrar las dos cosas. Incluso la antigua marca de vajilla de cristal de los años 70 citada tiene nombre romano, Duralex, que viene de la frase Dura Lex Sed Lex, que quiere decir ‘la ley será dura, pero es la ley’”.

¿Qué marca de cristal había en la época romana que pueda comparársele? “Hay al menos una: en el siglo I de nuestra Era había ya una marca de cristal de fama mundial. En una tumba romana hallada en Cádiz del año 25 de nuestra era hay un cubilete de cristal que dice en grandes letras «hecho por Ennio», ¿quién es? Resulta que este señor era un fabricante de piezas de cristal que inventó el cristal soplado dentro de un molde, consiguiendo así formas poco vistas hasta entonces y nuevos detalles decorativos en las piezas, aumentando además la producción. Ya que el molde podía reutilizarse y como se conocían ya las técnicas para teñir el cristal, podía hacer piezas de todos los colores y de muchas formas. Sabemos su nombre porque en todas sus realizaciones añadía su firma, su marca: Ennion Epoiese, Ennion me hizo, en griego. Trabajaba en el Líbano y se le considera todavía la primera persona que ‘creó’ una marca”.

Así que Ennio, pero el que se le conozca una pieza en Cádiz no hace que fuera una marca conocida: “Pues claro, lo que sucede es que vasos o piezas con la marca de Ennio han aparecido en todo el continente, desde la fría Inglaterra hasta Egipto, pasando por Germania, Túnez, la Galia, etc.; Ennio era una multinacional y que se hayan conservado piezas en ajuares funerarios demuestra que sus obras eran caras y queridas. El método de trabajo de Ennio está muy cerca de la mecanización. Sus moldes, una vez fabricados, permiten la realización de docenas de piezas iguales en las que se puede cambiar incluso la coloración del cristal. No sabemos si Ennio era un señor o un Emporio pero esta mecanización del trabajo es lo que en el desarrollo del capitalismo dará nacimiento a las marcas. Al principio solo una fábrica confeccionaba determinado utensilio o prenda de ropa, pero si varios fabricantes ofrecían lo mismo, ¿cómo saber cuál es mejor? Sólo por la marca”.

De acuerdo, aceptemos Ennio como primera marca de cristal mundialmente conocida: “Pensemos desde el punto de vista del fabricante. Si Ennio fabrica cristal y otra mucha gente hace algo parecido, ¿cómo les convenzo de que compren lo mío y no lo de cualquiera?, ¿cómo distingo mis obras? Pues firmándolas, poniéndoles una marca que las distinga, aunque sólo sea por eso, de las de la competencia”.

Exacto, porque hay cosas que, de no ser por la marca impresa, son iguales unas de otras, pero ¿y el reciclaje? Paco detalla que “el reciclaje de vidrio tiene su origen en que ellos no tenían pegamentos de estos que pegan los dedos y algunas veces también el cristal y que sabían que un cristal roto a la adecuada temperatura se funde y puede hacerse con él otra cosa. Hace dos mil años, cuando se rompía un objeto de vidrio se guardaban los trozos, que se entregaban al «vidriero ambulante», un mercader como el chatarrero, que los intercambiaba por una especie de cerillas primitivas hechas con hilos de lana o madera impregnados en azufre. El vidriero entregaba a su vez en los talleres de vidrio los trozos conseguidos, se los pagaban y eran utilizados para producir una nueva pieza. Reciclaje ‘Made in Roma’”.

Pues sí que parece que en esto del cristal no hemos cambiado tanto, de hecho seguimos reciclando, pero va a hacer falta que vuelva: “Así lo haré, vuelvo pronto, recordad amigos, que sois romanos y los romanos reciclamos. Valete omnes, adiós a todos, amigos romanos”.