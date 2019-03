“Con las nuevas medidas el propietario subirá el alquiler, algo que no hará que mejore la situación”

¿Qué hacer si alquilamos?¿Y si somos propietarios de vivienda de alquiler? Las cosas están cambiando, y es que estamos en período electoral. A partir de ahora va a ser obligatorio que el contrato de alquiler dure 5 años, va a existir la posibilidad de prorrogarlo a criterio del arrendatario, con lo que el contrato en cuestión podría durar 8 años. Esta es sólo una de las modificaciones, pero hay muchas más.

Todos los contratos de arrendamiento que se firmen en España deberán asumir los cambios introducidos por la nueva norma. Para aclararnos las novedades respecto a la legislación 'Fin de Semana' charla con Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.

Los contratos de alquiler pasan de 3 a 5 años, en cuanto a personas físicas; la duración del de las empresas será de 7 años. "Ya salió un decreto con medidas parecidas a estas a final de año, y lo que ocurrió entonces es que algunos propietarios subieron el precio del alquiler, preveyendo lo que podía ocurrir". Ahora ocurrirá lo mismo; lo que se hará será poner el precio más alto desde el principio “con previsión” y no bajarán los alquileres" ha explicado el experto.

Otra cosa a destacar son los avales. Antes, cuando una persona tenía recursos y podía pagar una renta, los propietarios no solían pedir aval. Cuando el que alquilaba no tenía muchos recursos, se le solicitaban otro tipo de avales como los familiares. "Ahora la gente que no tiene trabajo fijo lo van a tener muy difícil, algo que no beneficiará al inquilino".

En cuanto a los desahucios, Martínez asegura que "cuando alquilas el piso a alguien que no tiene mucho recursos, pueden entrar a valorar los servicios sociales, ampliar un mes, o encontrarle otra vivienda, algo bastante complicado, pero ¿qué pasará si no se encuentra otra vivienda?". Bastantes interrogantes sin resolver.

Los pisos después de un desahucio quedan completamente destrozados, por lo que muchos propietarios se niegan a volver a alquilarlo. "La solución pasaría por más oferta de viviendas en alquiler, y eso se conseguirá dándole más tranquilidad al propietario" insiste Martínez.

“Con las nuevas medidas el propietario subirá el alquiler, algo que no hará que mejore la situación” ha concluido el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.