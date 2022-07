El caso de un hombre en Tarragona que pide la eutanasia para librarse de ir a la cárcel, ¿es legal?

Un exempleado de seguridad, quién tiroteó a varios compañeros e hirió a varios Mossos de Escuadra, ha pedido un aval para practicarse la eutanasia y de este modo evitar la persecución de la justicia.

Nacho Abad y Jose Miguel Gaona han contado en 'Fin de Semana' el caso. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 2021, un hombre vestido negro y armado, iba disfrazado con una gorra y debajo una peluca, para que no se le pudiera reconocer. Llamó a las puertas de una empresa de seguridad, en Securitas Direct. El hombre se llama Marin Eugen Sabau y tiene 46 años.

Llamó a la puerta y llevaba consigo un sobre en la mano y una bolsa colgada al hombro. Pero antes de dirigirse a la empresa escribió en un email: "voy a salir en las noticias con Securitas, no me queda otra. Haré la justicia con mis propias manos, las lecciones que se aprenden con sangre no se olvidan pronto. Securitas se acordará de mí unos cuantos años. Voy a vacunar a los jefes de Securitas. No quiero matarles, no estoy loco, lo he planeado a la perfección ".





Había trabajado en Securitas, se quitó la gorra, la peluca, sacó el arma, entró en la oficina y comenzó a hablar, los apuntó y acabó disparando contra el gerente, luego contra un empleado y por último, a la jefa de servicio. Todos resultaron heridos, no falleció ninguno a pesar de las lesiones que les ocasionó.

Guardó el arma y se marchó. Una de las personas paseantes pudo realizar una foto del coche. En el camino se encontró con un control de los Mossos de Escuadra y disparó contra dos de los Mossos dejando a uno de ellos herido gravemente. Llegó a una masía abandonada en el municipio de Riudoms, donde se atrincheró en un cobertizo, con armas de corto y largo alcance y chaleco antibalas.

Allí se presentaron los GEI (Grupo Especial de Intervención de los Mossos de Escuadra), empezaron las negociaciones para que se entregase. Pero el se negó a entregarse por el trato racista que había recibido, por ser de origen rumano, por lo que no se negaba a entregarse. Desde alli Disparó contra un Mosso hasta que un francotirador desde una torre lo consiguió abatir con disparos en los brazos y en las piernas. Posteriormente, tuvo que ser asistido por el francotirador, "pero se determinó que a pesar de las lesiones, debía ir a prisión", ha explicado Nacho Abad.

La lesión que tiene se denomina lesión medular, incompleta e irreversible que desde hace 6 meses le genera dependencia y dolor neuropático. Este tipo de lesiones medulares "provocan dolores intensos en toda la zona", ha subrayado Gaona. De tal forma que ha quedado tetraplégico, se denomina irreversible porque tienen un mal tratamiento y una mala evolución.





Ha decidido quitarse la vida y ha recurrido a la justicia para que avale la situación pero, ¿qué prima más? ¿el derecho a la dignidad y salud de este hombre para quitarse de en medio y así quitarse el dolor? o ¿prima más el derecho de las víctimas para alcanzar la verdad en un juicio?

La parte judicial, ha dicho que no hay ningun impedimento para que pueda someterse a la eutanasia. Sin emabrgo, las víctimas han presentado un recurso en el que recurre a:

El artículo 24 de la Constitución en el que se recoge la tutela judicial efectiva viene a decir que tenemos derecho a que se lleve a cabo un proceso judicial, quien pide la eutansaia no se pueda quitar del medio sin que se celebre el juicio. Y a la ley orgánica 3/21 que regula la eutansaia, en la cual se recoge que se ofrece a toda persona, pero excluye a aquellas personas que tienen algún condicionamiento externo, si no tienes deudas ni delitos.

En este caso el derecho a la justicia colisiona con el derecho fundamental a la eutansaia. La ley dice que la pena es resocializadora, pero también dice que un tercio de "la pena es castigo porque sin castigo se ejercen delitos", subraya Nacho Abad. Por lo tanto, no te puedes abstraer de un delito que has cometido. Habrá otros tetrapléjicos en España que luchan por su vida.

La sensación que tienen las víctimas es que le están haciendo trampa, ya que se comportan con dignidad y bondad permitiendo la eutanasia de este hombre, pero él no lo hizo. Por lo tanto, en este caso hay que ponerse más del lado de las víctimas que desde el lado del agresor.