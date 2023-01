La solución para acabar con las desorbitadas facturas de la luz y el gas existe: las "casas pasivas"

Son las PassivHaus o casas pasivas. Este término define a los edificios más eficientes energéticamente en arquitectura. Las casas pasivas son viviendas construidas siguiendo unos criterios que se corresponden con los de la arquitectura bioclimática, lo que es lo mismo, son casas que se construyen teniendo en cuenta las condiciones climáticas del entorno y su ubicación para optimizar los recursos naturales disponibles.

Alberto López Merino, arquitecto especializado en casas pasivas, explica en Fin de Semana, el verdadero objetivo de estas construcciones que no es otro que "una casa construida con una serie de requerimientos para que tenga poca demanda y un gran confort, es decir, que tenga poca energía activa. Energía activa son las máquinas que producen calor o frío. Las casas pasivas que construimos están bajo los criterios del PassivHaus Insitut de Alemania que nos entrega la certificación de la vivienda si cumplimos los requerimiento".

López Merino está construyendo en Valladolid unas 80 viviendas en la actualiad," que llegarán a ser unas 250 en un par de años", son casas que desde el inico están construidas de otra manera, "utilizamos los sistemas constructivos normales, ladrillo, pladur, aislamientos normales, eso sí, el aislamiento debe ser de más grosor, de más entidad, las ventanas un poquito mejores en cuanto a aislamiento. La hermeticidad es clave, estas casas no pueden tener fugas ni filtraciones de aire exterior y todo el aire que entra es recalentado o enfriado en invierno-verano o verano-invierno, con una ventilación mecánica permanente. Este es el truco de hacer estas casas, es hacerlas bien, construir como lo hacíamos antes, pero un poquito mejor. ¿Qué logras con ello? Pues tener un enorme confort interior y una mínima factura energética", subraya el arquitecto.

"En 2021 pagamos 281 euros por todo el año"

Valentín Martín disfruta de una de estas casas construidas por Alberto López Merino en Valladolid, "es una casa absolutamente confortable, y no notas nada raro, no estás viviendo en una nave espacial, son cosas sencillas con manejo sencillo. La casa tiene que estar bien construida, que no haya fuga de calor, aquí en Valladolid y en la zona de la meseta cuando tienes que abrir las ventanas tienes una casa a 22º y la dejas a 14º. En esta casa la ventilación está trabajando 24 horas al día, los 365 días al año".

El aire de estas viviendas se renueva cada dos horas sin necesidad de abrir las ventanas " cada dos horas el aire de tu casa es nuevo, no es que no haya olores, es que la casa no huele a nada. Encuentras olor a casa nueva. Los ahorros son poco para contar porque da un poco vergüenza", cuenta Valentín que además con las placas fotovoltaicas que genera excedentes de energía para cuando no lo necesita, "gastamos el año 2021, 281 euros, todo el año en energía. No tengo una batería física, yo tengo una batería que es el edificio".

La solución está ahí, solo hay que convencer a las grandes promotoras

¿Por qué no se construyen todos los edificios con estas características? "Las grandes promotoras no optan por este sistema por un tema de economía, es decir, hay dos cuestiones o pagas un poquito más, porque cada vez es menos la diferencia entre construir bien y mal porque el código técnico obliga a construir bien, o pagas al constructor y al promotor al vender la casa ese plus o lo paga el inquilino en toda su hipoteca energética en los 50 años que viva en esa casa", porque el encarecimiento de construir una casa pasiva "cuando empezamos en 2014, la diferencia podía estar en un 10 % de hacerlo bien o hacerlo según las normas españolas; en la actualidad, la diferencia es del 5 %, el valor de la casa puede tener una diferencia de un 3 % total de la casa. Estas casas funcionan como una máquina de 1, 2 kilovatio, como un secador de pelo, para climatización o producción de agua caliente. ¿Se puede hacer? Muy facilmente. ¿Incremento de precio? Muy ligero, pero claro hay que convencer a las grandes promotoras.