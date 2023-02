Carmen Lomana revela lo que le dijo su marido tras uno de sus primeros encuentros con Ágatha Ruiz de la Prada

Si has mirado durante este fin de semana cómo se ha desarrollado la actualidad rosa de nuestro país, has tenido que toparte con ellas: Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Ambas mujeres mantienen un enfrentamiento duradero, porque viene de largo, y así lo han manifestado en las ocasiones que han tenido. Y aunque no sabemos muy bien dónde tiene su origen este conflicto, lo cierto es que se le ha ido echando más leña al fuego, hasta llegar a este fin de semana, en donde todo se ha recrudecido.

Empezaba el viernes, con la presencia de la diseñadora en un programa de Telecinco, donde llegaba, según decía, con la intención de "liquidar a Carmen Lomana". Entre las perlas que soltó, llegó a decir que la socialité era una persona "oscura" y enseñó mensajes que, según de la Prada, le comprometían fuertemente.

Horas más tarde, era Carmen Lomana la que decidía responer, y lo hacía aquí en COPE, en su espacio de Fin de Semana. Era entonces cuando arremetía contra la diseñadora, a la que acusaba, en frente de la audiencia, de vertir miles de mentiras sobre ella. Además, le lanzaba un mensaje muy claro respecto a eso de airear los mensajes privados: "Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo", contaba enfurecida.

Decía de ella que mantenía esta herida abierta para luclarse, ya que Lomana, según ella, le sirve "para que te hagas platós y hagas dinero a mi costa. Yo nunca tendré la vileza que tienes tú" decía enfadada. Y aunque confesaba que son muchas las mentiras que ha dicho Ágatha Ruiz de la Prada que le han hecho daño, hay una que no puede perdonar.

Esta, en concreto, tiene que ver con uno de los primeros encuentros que mantuvieron, hace años, Carmen Lomana y la diseñadora. Fue cuando la socialité vivía en San Sebastián, donde la marquesa había decidido invitar a un buen grupo de amigos a su casa para disfrutar de un buen vino. Ahí entró una tercera persona: el marido de Carmen Lomana.

Lo que sijo el marido de Carmen Lomana, tras su encuentro con Ágatha Ruiz de la Prada

Algo inocente que podía haberse quedado ahí, si no fuera porque, este mismo viernes, era la diseñadora quien aseguraba que Carmen Lomana se había colado allí sin invitación alguna. "Dijo que yo me colaba en un cuartucho que tenía donde invitaba de cuatro por cuatro metros" empezaba contando Lomana.

"Ayer dijo que yo iba colándome a pillar, cuando yo iba con mi marido. Además, ella me dijo 'oye, ¿quién es ese tío tan bueno que hay ahí?'. Le dije que mi marido, y ella no tenía ni idea, que era muy estupendo" decía después.

"Pero ayer, con toda su cara, dijo que iba colada y a pillar. Yo iba ya pillada, iba con mi amor, del brazo de mi marido que a ti te impresionó. Te impresionó por la facha y lo estupendo que era" relataba la colaboradora de Fin de Semana.

Pero entonces llegó el golpe final. Y es que Guillermo, su marido, analizó enseguida aquel encuentro, y por eso, se lo dijo a su mujer: "Carmen, no vuelvas aquí, esta mujer te ha mirado con una cara que, si puede, te liquida" contaba Lomana.

"Y yo volví alguna vez a hablar con ella. Yo la quise ayudar, a mí me hizo gracia...Me parecía un ser extravagante" sentenciaba.