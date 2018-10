Carmen Lomana: “Los barrios de Madrid están llenos de pisos de okupas y narcotraficantes”

Hace algunas semanas Carmen Lomana era noticia al afirmar en una entrevista que le encantaría ser alcaldesa de la capital española. La colaboradora de ‘Fin de Semana’ de COPE con Cristina López Schlichting se ha sincerado ante nuestras cámaras para contar su programa de gobierno en la Salita de Té del Hotel Orfila de Madrid. Este miércoles te ofrecemos la primera parte de su extensa charla con COPE.es.

Lomana confiesa su gusto por la política y que le gustaría dedicar unos años de su vida a prestar servicio a los ciudadanos. Luego matiza: “sé que es muy complicado y que me iba a dejar la piel”. Y manifiesta que se sentiría satisfecha de poder hacer algo positivo por los madrileños y de que estos pudiesen sentirse orgullosos de su ciudad. Apuesta por una ciudad “flexible, abierta y donde los ciudadanos sean felices”.

Refiriéndose a Usera, Entrevías, Puente de Vallecas o Lavapiés, Lomana asevera que “los barrios de Madrid están muy abandonados, llenos de pisos de okupas y narcotraficantes”. Añade que hay personas que “no saben comportarse”. “Nunca se había visto que tuviesen que entrar en Lavapiés a desinfectar chinches, piojos, ratas…”, expresa contrariada. Todos estos son problemas que la colaboradora de COPE resolvería apoyándose en la policía municipal.

Preguntada sobre con qué partido o plataforma política se ve gobernando la ciudad, Lomana lo tiene claro: “con una formación de centro-derecha donde tendrían cabida también personas del PSOE”. Y agrega que ella no es “nada dogmática”. En las elecciones generales de 2015 fue número 3 en la lista para el Senado de Vox. Poniendo la vista atrás considera que “fue una gran equivocación”. “Fue una cosa de amigos y me asociaron con esa formación”, lamenta.

“Yo pondría un uniforme a los taxistas porque son la imagen de un país adelantado, ya que es el primer impacto que recibes al llegar”

Sin embargo, confiesa que con respecto a Carmena está “en las antípodas”. Una posición geográfica que también atribuye ideológicamente a su amigo Juan Carlos Monedero. En ese sentido, Lomana explica que, cuando se publicó que ella frecuentaba compañías como las del cofundador de Podemos, importantes marcas de las que era imagen le rescindieron contratos publicitarios. Sobre lo cual Monedero le habría dicho: “¡no importa, pero el pueblo te querrá!”. Lomana, no obstante, dice no entender “ese buenismo absurdo”. A día de hoy se ven poco pero la concursante de MasterChef Celebrity no descarta quedar con Monedero cualquier día para comer. “¡Sobre todo si me presento a alcaldesa!”, remata.

Por último, interrogada por el conflicto entre los taxis y los VTC, Lomana manifiesta que es usuaria de “Caby” -Cabify- y de Uber cuando no se desplaza con su coche. También dice que la competencia es sana y que servirá “para que los taxis y los taxistas vayan mucho más limpios”. Asimismo añade: “yo pondría un uniforme a los taxistas porque son la imagen de un país adelantado, ya que es el primer impacto que recibes al llegar”.