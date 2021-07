Carmen Lomana cuenta por primera vez el motivo de su desmayo en 'MasterChef': “Me dio un parraque”

Carmen Lomana, colaboradora habitual de Fin de Semana de COPE, aclaraba este sábado a través de su sección el motivo detrás de su famoso desmayo en la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'. Y es que uno de los oyentes del programa que presenta Cristina López Schlichting quería saber la opinión de la socialité sobre que se utilice el término 'hacerse un Lomana' en referencia a su ya emblemática en el programa de la cadena pública.

“En la televisión usan la expresión 'marcarse un Lomana' cuando una concursante de 'Masterchef' se mareó y casi se desmaya”, le comentaba el seguidor. Lomana se lo tomaba con humor y recordaba que no sólo le han puesto su nombre a un momento del concurso, sino también a los 'calamares a la Lomana'. “A mí me divierte mucho el humor y que se rían de mí o conmigo, no me molesta”, comentaba la colaboradora que, además, se lanzaba a explicar el motivo de que se desplomase en 'MasterChef'.









El motivo del desmayo de Carmen Lomana



“Pero es que es verdad, a mí me dio un parraque al tercer día”, explica la ex concursante de 'Supervivientes'. El motivo, según explica, es que había tomado aquel día una combinación de tranquilizantes por la tensión del concurso y, tal y como detalla, la idea fue de una de sus compañeras en el concurso.

“Pero es porque me había empastillado siguiendo los consejos de Bibiana Fernández. Ella se empastilla y está estupendo pero yo, como no tengo hábito de tomar Lexatin ni nada de esto, me tomé una pastilla para la tensión, otra de Lexatin con el desayuno y, de repente, se me iba la vida y me desmayé”, explicaba Lomana a Cristina López Schlichting.

El Lexatin es un fármaco que contiene bromazepam que, administrado a dosis bajas, alivia la tensión psíquica, la ansiedad y el nerviosismo. A dosis más altas presenta un efecto sedante y relajante muscular. “Me quedé como Lina Morgan, me caí con una pierna para un lado, eso es lo que más rabia me dio, una pinta... Lina Morgan era desmayada”, comentaba la socialité entre las risas de la presentadora

Lomana, sobre los chistes sobre ella



Pero no es el único momento embarazoso que ha recordado la colaboradora durante la sección 'La Hora Lomana'. También ha querido destacar que sus seguidores llevan las bromas de llamar a sus platos como la soicialité hasta en la provincia de Málaga, donde encontró un restaurante que había puesto su nombre a una ración de calamares. “No sé por qué, la gente es muy graciosa. Había un bar en Marbella que tenían 'calamares a la Lomana'”

Incluso ha destacado que, en una ocasión, hasta el dúo de cómics “los Morancos hicieron un chiste con eso”.