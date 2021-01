El rapapolvo de Carmen Lomana a Ana Soria por su última jugada contra Paloma Cuevas: "Esta chica no se entera"

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha brindado este sábado un rapapolvo a la joven Ana Soria, pareja actual del torero Enrique Ponce, por la última estrategia que le atribuyen para intentar separarle de su todavía esposa, Paloma Cuevas. La socialité, que no suele cortarse en su sección de Fin de Semana a la hora de hablar sobre los rumores relacionados con el diestro y su mujer, ha dejado claro lo que piensa sobre las últimas fotos que ambos han publicado en redes sociales.

Concretamente, en las últimas semanas tanto Enrique Ponce como Ana Soria han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram instantáneas de cómo están viviendo sus vacaciones, y en las que puede vérselos especialmente acaramelados. Sobre este tema particularmente se ha mojado también la presentadora del programa, Cristina López Schlichting, que destacaba la edad que tiene ya el torero.

Lomana y la estrategia de Ana Soria

Según publicaba esta semana el medio de comunicación LOC, Ana Soria estaría preocupada porque varios medios apuntaban a que podría haber un acercamiento entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas tras pasar la Navidad en familia. Algo que hacía saltar inmediatamente a Carmen Lomana: “Es que eso es lo lógico, esta chica no se ha enterado todavía de que Enrique Ponce sigue casado, que tiene una familia y que a ella le adora, pero lógicamente sus hijas tendrán que pasar la Navidad o dividirse, al menos”.

Pero la crítica no se quedaba ahí, sino que la ex concursante de Supervivientes afeaba que la pareja del torero estaba “marcando terreno”. “Pero Ana Soriasiempre está marcando terreno, como si ella fuese la legítima, y de momento no lo es”, una frase lapidaria sobre la situación sentimental de la joven.

Y es que, ambos, desde Nochebuena han compartido fotos juntos. “Y todo eso Cristina, ¿por qué hay que hacerlo públicamente?”, preguntaba la colaboradora a la presentadora de Fin de Semana. “Si tú quieres a tu novio y sabes que él te quiere a ti, ¿por qué estar haciendo demostraciones amorosas todos los días?”, insistía.

Unas críticas a las que se sumaba Cristina López Schlichting: “A mí no me preguntes porque no lo entiendo, este señor tiene 50 años”. “Razón de más para que ella no tenga miedo, debería estar muy segura y da la sensación de que no, de que de repente dé la espantada”, concluía en una reflexión la ex concursante de Telecinco.