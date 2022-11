Carlos Sobera habla claro sobre el único comensal de 'First Dates' que les engañó: "Me sorprendió su frialdad"

Hace unos meses, Carlos Sobera se mostró muy indignado por lo que pasó en 'First Dates' y no dudó en manifestar su enfado contra uno de los participantes del programa, dado que le había descubierto y se trataba a de un impostor que fue desenmascarado en pleno directo.

El conductor del espacio recibió en el restaurante a David, un hombre de pelo largo, barba bicolor y voz muy aguda. "¿Qué te ocurre en la voz?", no sudó en preguntarle Sobera. "Se trata de una patología poco frecuente en los hombres, el falsete mutacional", explicaba el comensal a los presentes. Después de la presentación habitual, en la que Sobera realiza preguntas sobre que esperan de su cita o que buscar en el amor, el equipo del programa mostró las imágenes que le delatarían. "Te voy a enseñar una cosa, a ver qué te parece...", apuntaba el comunicador.

En el vídeo que mostró el presentador se podía ver a Jesús, el verdadero nombre del comensal, protagonizando citas anteriores e interpretando diferentes identidades. Otros nombres, como Pedro, Abilio o David, otra apariencia, cambios de vestuario, pelo… Tal era el cambio que no fue reconocido por el equipo del casting. "Soy yo, estaba esperando este momento", admitía el comensal.

"Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando Carlos", aseguraba el participante que resultó ser un impostor, lo que también demostró cuando, de pronto, comenzó a hablar con su voz habitual. "¿Quién eres realmente?", quiso saber Sobera. "Has venido aquí cuatro veces engañándonos, y el problema no es que lo hagas a nosotros, que eso no va a ningún sitio", agregaba.

"El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos. ¿A qué vienes exactamente?", insistió el comunicador, visiblemente ofendido. "No sabría explicarlo, la verdad… Lo hago por instinto, soy artista en general, pero no sé qué soy. Esto no se lo enseño a nadie", confesaba el farsante. "Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates, que nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor", le abroncaba Sobera.









"Has jugado con las personas que ha venido a citarse contigo. Salvo que estuvieras enfermo, entiendo que no tienes ninguna justificación", apuntaba el conductor del espacio de Cuatro. "Pido disculpas a todo el equipo, aunque es difícil aceptarlas por lo que he hecho", se disculpaba comensal. "Me gustaría pedirle perdón a las personas que estuvieron aquí. Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido", aseguraba Jesús.

"Fue una broma de mal gusto, no tiene ningún sentido… Páralo ya y déjales en paz, cómo te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. No solo has jugado con el prestigio del programa, has jugado con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio", señalaba Sobera."Siempre hay voces que dicen que los que vienen son actores y tú, lo único que has hecho ha sido es echarnos mierda encima con tu actitud", lamentaba el presentador.

Carlos Sobera en 'Fin de Semana'

"Aquí no hay actores, y yo lo he hecho por mi cuenta", reconocía Jesús. "Esto no se lo va a creer la gente porque lo digas tú, que no tienes ninguna credibilidad, sino que es así porque nosotros lo demostramos día a día, y lo vamos a seguir haciendo. Te invito a salir", le echaba Sobera, mientras le acompañaba a la puerta.

Este momento no tardó en hacerse viral, pero Sobera no se ha pronunciado sobre ello hasta ahora. El presentador de Telecinco ha sido entrevistado en 'Fin de Semana' de COPE por el estreno de la obra de teatro que protagoniza, 'Miles Gloriosus', cuya gira "empieza en diciembre hasta noviembre de 2023. Comienza en Jaén y, desde ahí, recorremos el país entero".

"Supongo que algo le pasa. Bien del todo no está porque su actitud no es explicable", comienza diciendo el presentador sobre el comensal al que le pillaron interpretando diferentes personajes en las citas del programa de Cuatro. "Me sorprendió la frialdad con la que reaccionó cuando le descubrimos. Otra persona se habría venido abajo o hubiese tenido una crisis nerviosa", reflexiona Sobera.

"No fuimos tampoco excesivamente duros con él. Le dijimos lo que teníamos que decirle, que no se burle de la gente que va con su buena fe a 'First Dates' a encontrar pareja y que no se burle tampoco del público porque la gente va al programa pensando que todos los que van allí, lo hacen de verdad, no que van ahí a hacer el paripé", apunta, dejando claro el motivo por el que se indignó.