Carlos Arévalo, el militar piragüista: "Nunca pensé en dejar el piragüismo, nunca acepté la derrota"

A tan solo 338 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya se están decidiendo las plazas que tendrá cada país en las diferentes disciplinas que integran este espectacular evento. Precisamente, eso mismo está ocurriendo en estos momentos en Hungría. Se trata del Mundial de piragüismo, la única prueba que da acceso en esta disciplina a los próximos Juegos Olímpicos.

Allí inevitablemente está la conocida armada española, una embarcación que desde hace un par de meses sufre cierta inestabilidad. La piragua liderada por el medallista olímpico Saúl Craviotto vio como el segundo de a bordo, Cristian Toro, se apartaba de la competición por asuntos personales tras los malos resultados conseguidos en diferentes pruebas.

El conjunto español, por tanto, ha tenido que reinventarse a solo un mes del Mundial. Carlos Arévalo, un militar de 25 años, ha ocupado la plaza del medallista Cristian Toro, el que un día llegó a ser su pareja en la categoría K2. Con él hemos hablado en el 'Fin de Semana' de COPE.

Arévalo ha asegurado que afrontan la prueba con confianza e ilusión: "Estamos muy contentos y muy animados, nos encontramos genial y preparados para luchar por las medallas".

Una ilusión que se ve reforzada por su resultado en las series del jueves: "Hicimos una muy buena regata el jueves, fuimos controlando el final y estamos muy motivados y con muchas ganas".

La historia de Arévalo es una historia singular, porque un revés deportivo le llevó al Ejército "En 2016 estábamos Saúl Craviotto, Cristian Toro y yo y me quedé fuera. Decidí alistarme en las Fuerzas Armadas y eso me dio estabilidad. Desde pequeño siempre quise estar en las Fuerzas Armadas. Fue una decisión muy acertada que me llevó por el buen camino".

Arévalo nunca se rindió a pesar de las dificultades. "Nunca pensé en dejar el piragüismo, nunca acepté la derrota. Si nunca te rindes, acaban llegando las cosas que te mereces".

Una actitud que ahora ha encontrado su recompensa.