“En el Camino de Santiago hice una etapa de 40km recorriendo sin parar la cubierta de un barco”

¿Cuántas veces has hecho el Camino de Santiago? Por mucha que sean seguro que no has superado la cifra de Manolo Hernández, un abuelo peregrino, Caballero de la Orden del Camino de Santiago y con covid persistente, que ha hecho 101 rutas desde 1997. ¿Cómo empezó todo? Lo cuenta en Fin de Semana con Cristina: “Todo empezó sin pretender hacer tantos caminos. Leí sobre él, me interesó y enseguida comprendí que era una escuela de vida, que te fortalece mucho física y mentalmente. Lo fui repitiendo hasta que al final hice 102 caminos, y de hecho en un año he llegado a hacer 12 rutas”.

Manolo siempre va solo ya que “nadie quiere ir conmigo”: “Me veo obligado a hacerlo así porque soy exigente y hago etapas largas, 40, 50 o 60km diarias, y claro, todos rechazan acompañarme. Eso sí, me encantan los momentos de soledad, cuando te da la lluvia en la cara, es de noche y voy sin linterna, son momentos de intimidad contigo mismo, aprendes mucho de ti y de las cosas y esas cosas le dan más valor. Solo los puedes sentir solo, si vas acompañado la cosa es distinta”.

Ahora bien, este peregrino recomienda empezar con calma: “Quien no lo haya hecho antes que haga un camino corto de etapas de libro, luego cuando ya tienes práctica, sugiero improvisar. El camino te da un componente de libertad y aventura, si vas decidiendo sobre la marcha no habría que perderlo, lo aconsejo. Siempre caminar sin reservar y decidiendo sobre la marcha”.

Y para rematar, Manolo es escritor y publicó ‘Entre 95 y 101 emociones. El Camino de Santiago según Manoloh’, donde cuenta sus vivencias, entre las que destaca dos: “En una ruta salí desde Finisterra y me acompañó toda la etapa un perro, no se separó de mí. Cuando llegué al final de esa etapa el perro desapareció; y en un barco, en la cubierta superior de estribor, me puse a caminar. Hice 22 km y me planteé hacer 30km y acabé haciendo una maratón en la cubierta del barco. Eso sí, la gente me miraba como si estuviera loco”, finaliza divertido el peregrino.