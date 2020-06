Beatriz Robles, nutricionista: “Podemos comer de todo, pero no todo lo comestible es igual de sano”

¿Podemos comer de todo, todo, todo, sin correr riesgos? Esa es la idea que hay detrás del libro de Beatriz Robles, ‘Come seguro comiendo de todo’ y que ha presentado en Fin de Semana con Cristina.

Robles ha reconocido que es la ‘señorita Rottenmeier’ porque es “muy exigente con la calidad de los alimentos”: “Hay muchísima pautas que aumentan la seguridad y otras que suponen un riesgo y suelo pensar en todas. Soy un poco 'tiquismiquis', hay riesgos de los que no somos conscientes. ¿Quién no ha dejado la comida enfriar en la encimera tras cocinar? Es una mala práctica, la temperatura ambiente es ideal para bacterias".

Beatriz ha aprovechado además para desmentir una leyenda urbana: “No hay que dejar la comida templar nada más hacerla, la nevera va a tener que trabajar un poco más, pero poco más. No hay absolutamente ningún problema", además de que “poner el filme encima de la comida en el microondas no es canceroso. Sobre el microondas, es un bulo que la comida no se pueda calentar en un tupper si son aptos para él".

Sobre comer de todo, Robles lo ha dejado claro: “Aplicando buenas prácticas se puede comer de todo. Pero no lo mismo seguro y saludable, podemos comer seguro sin intoxicaciones pero no todos los alimentos seguros son saludables: bollería por ejemplo. Pero sí, podemos comer prácticamente de todo lo que hay en supermercados".

Además ha desvelado lo que es el “método FIFO”: “Cuando lleguemos de la compra, lo que va a caducar más tarde atrás, y lo que teníamos ya de antes, adelante. First in, first out".

¿Puede el virus transmitirse por la comida? Beatriz lo tiene claro: "El coronavirus ha generado esa duda pero la respuesta es que no hay evidencias de ese tipo. No podemos relajarnos en todo caso y extremar las medidas de higiene, estamos en pandemia. La mayor parte de la transmisión del virus es la vía persona-persona, bullicio y ajetreo. Los alimentos, en general, son seguros".

Sobre los alimentos crudos, Robles asegura que “tienen muchísimos más riesgos siempre. Siempre manipularlos con las máximas medidas higiénicas, y algunos no son recomendados para determinados sectores de la población".

La experta también ha advertido sobre la costumbre de hacernos comida para varios días: "Esos días la comida no puede estar en la nevera sin más. Hay varias formas de controlarlo, entre ellas, congelarla en raciones individuales si vamos a tardar en comerla. Si hacemos conservas, debemos tener en cuenta el pH y, seguramente, tenemos que esterilizarla en olla a presión, fundamental".

"Todos los tratamientos que hagamos en la comida van a modificar su valor nutricional. El paso del tiempo apenas tiene efectos en la pérdida de nutrientes, el problema es microbiológico", ha finalizado.