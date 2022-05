Automedicada por no lograr cita para salud mental: “Siete meses de espera y luego me atienden diez minutos”

Alina González tiene 22 años, reside en Tarragona y de pequeña fue diagnosticada como superdotada, tiene un largo historial de depresión y varios intentos de suicidio. Estuvo siete meses para conseguir una cita con el psiquiatra y ha pasado por Fin de Semana con Cristina: “Desde los 8 años empecé a llevar una pauta medianamente estable de tratamiento. Mi vida han sido altibajos y picos de estar medianamente normal y más a menudo estar realmente hundida, una depresión endógena grave”.

Ella llega a la Sanidad pública en octubre y cita en mayo: “Es peor que eso, no solo es que siete meses te den cita, es que se ríen de ti. Cuando te dan una cita cada tanto y encima son diez minutos, decidí ir al privado, pero suben los precios y es inasequible. De los 100€ las horas no bajan. Cuando me vi más estable fui a la pública y acabé peor. O como no voy al psiquiatra. Pedí cita, me dijeron que me derivaban y al final no me derivaron. Era una cadena de tirarse la patata caliente de un centro a otro, y al final me dijeron ‘no te van a atender porque te fuiste al privado’”.

¿Qué hizo al final? Pues tras siete meses de espera tuvo que recurrir al extremo: “Me he automedicado, qué voy a hacer si no. No se debe hacer pero qué se supone que iba a hacer. Finalmente fui, la doctora me preguntó qué dosis tomaba y me dice ‘te renuevo la receta’ y yo ‘muchas gracias por preguntarme cómo estoy, muy reconfortante’”.