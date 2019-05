Así subrayaba Rubalcaba en 'Fin de Semana' la importancia de la religión en la “búsqueda de la identidad”

Este viernes ha fallecido el vicepresidente del Gobierno y exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años tras sufrir un ictus. Un hombre de Estado y con una carrera política de más de 45 años dentro del Partido Socialista.

El pasado mes de octubre, y con motivo del Congreso “La Iglesia en la Sociedad Democrática” que organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española por los 40 años de la Constitución Española se celebró en Madrid junto a figuras tan relevantes de la política española como María Teresa Fernández de la Vega, Pablo Casado, Adolfo Suárez Illana, Rodolfo Martín Villa, o el actual presidente del PP, Pablo Casado.

Aprovechando esta coyuntura, 'Fin de Semana' y Cristina López Schlichting reunió al Cardenal Cañizares y a Alfredo Pérez Rubalcaba que habían protagonizado una de las mesas redondas. Ambos coincidían en la vigencia de la Constitución y la importancia de la Iglesia en estos 40 años, papel que debe revalorizarse. "La religión es creadora de identidad. Hay que abordar lo que está pasando desde la religión no desde los fundamentalismos. No es legítimo invocar a Dios para matar y hay fundamentalismo dentro del cristianismo, del catolicismo no solo dentro del islamismo" afirma el Cardenal Arzobispo de Valencia.

"Se pensó durante algún tiempo que la religión tenía que quedar aparcada dentro del individualismo y se está demostrando que no porque la gente tiene una falta de identidad con lo de la globalización y la crisis y busca esa identidad en la religión. Y si queremos educar a nuestros niños en la sociedad que queremos que es cosmopolita y diversa, hay que trabajar juntos con las confesiones religiosas, hay quien está utilizando la repolitización de la religión para matar como el yihadismo" añadía Alfredo Pérez Rubalcaba, "la gente decide creer y eso no se lo puede prohibir nadie, y ese es un hecho que tienes que considerar; uno puede tener doble nacionalidad, pero no puede tener dos religiones por eso la religión tiene un valor de identidad tan grande y combatir el fanatismo es una cuestión de todos y la Constitución que dice que nuestro estado es aconfesional tiene que colaborar con las confesiones religiosas para tener un mundo diverso y así aceptemos todos esa sociedad cosmopolita".

Pérez Rubalcaba que estudió con los Marianistas y "estoy contento de la educación que he recibido; la generación que hizo la transición nos educaron de una determinada forma y algo hicieron bien cuando fuimos capaces de cerrar aquello", aseguraba ante los cambios que pretendía hacer su partido, el PSOE, sobre la educación concertada que "el PSOE siempre ha sido partidario de un estado laico, pero nunca ha sido antirreligioso y no puede pretender una sociedad laica. Ha habido una derecha y una izquierda muy anticlerical, pero el PSOE nunca ha sido antirreligioso. Los padres tienen derecho a elegir la educación, lo que se está discutiendo es dónde poner la Religión si durante la horas lectivas o cuando se acaban las clases".

A esto el Cardenal Cañizares afirmaba que "estamos en colaborar juntos" y asevera que "el cristianismo no es excluyente". Lamentaba Mons. Antonio Cañizares que se ponga en entredicho la Constitución que "nos ha dado paz y prosperidad durante 40 años. ¿Somos suicidas o qué?".