Así es FIND ME, la app antiagresiones que puede salvar vidas

Hay historias que nos marcan. Que nos remueven. Que nos sacuden. Y que señalan un antes y un después en la vida de las personas. Fue, por ejemplo, la historia de Laura Luelmo. La joven profesora zamorana fue brutalmente asesinada en un pueblo de Huelva por un homicida reincidente, Bernardo Montoya, que era su vecino. Cinco días de desaparición y angustia que mantuvieron en vilo a todo un país y que, por desgracia, tuvo el desenlace que nadie deseaba.

Igual que esta joven zamorana, miles de personas desaparecen cada año en nuestro país, algunas de ellas sin dejar rastro. Cristina y Jordi son dos de las muchas personas que se vieron impactados por la noticia de la muerte de Laura. Les removió de tal forma que esta zamorana y este catalán decidieron terminar un proyecto que tenían en mente. Se pusieron manos a la obra sin dilación. No había tiempo que perder.

Y así nació FIND ME, una aplicación móvil diseñada para salvar cientos de situaciones complicadas en que podamos vernos e, incluso, salvar vidas. Cristina Ruiz, diseñadora gráfica y una de las ideadoras de la app, renoce que antes del crimen de Laura Luelmo tenían esta idea en la cabeza. "A ella la conocimos por terceras personas y su asesinato nos dejó impactados. Así que nos pusimos en marcha, porque en el fondo pensábamos que si Laura hubiera tenido este dispositivo, podría haber salvado la vida", ha contado Cristina en el programa "Fin de Semana" de COPE.

FIND ME ya está disponible en Android y se está desarrollando para iOS. Además, han creado un botón que, al pulsar, se pone en marcha la app y manda a cinco de nuestros contactos - los que nosotros hayamos configurado - el aviso de que algo me pasa y el lugar en el que me encuentro. De esta manera, pueden seguir los pasos que dé. "Es algo muy invisible para el agresor. Y no necesito usar mi móvil para lanzar la alerta. Nos basta con tocar el botón", ha contado Cristina.