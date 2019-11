Arrimadas, en COPE: “Toda la fuerza de Cs servirá para que haya acuerdos de Estado con PP y PSOE”

Falta una semana para las elecciones y las últimas encuestas que conocemos abocan a Ciudadanos a un fracaso y una considerable pérdida de escaños. Sin embargo, para la portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, no es algo factible ya que “ahora mismo, los partidos tenemos 0 escaño cada uno”.

Señala Inés Arrimadas en ‘Fin de Semana’ que "las encuestas muchas veces se hacen para generar opinión. Lo que veo es mucho interés en el bipartidismo y en el nacionalismo sobre todo de cargarse a Cs porque saben que si vuelve otra vez el PP o el PSOE, van a poder seguir creciendo los nacionalismos porque saben que no se va a luchar contra la corrupción, porque saben que no se va a reformar este país”.

Por eso, la portavoz de Cs en el Congreso pide a los votantes que “piensen de aquí a 15-20 años si Ciudadanos está fuerte, podremos hacer un pacto educativo, podemos luchar contra el nacionalismo, podemos reformar nuestro país, podemos bajar los impuestos a la clase media trabajadora. Si Cs no está fuerte, si se cumplen los deseos de los nacionalistas y del bipartidismo de cargarse a nuestro partido, de aquí a 15-20 los nacionalistas van a seguir campando a sus anchas”.

A Inés lo que está sucediendo estos días con las encuestas le recuerda mucho a lo que ocurrió en Andalucía en las pasadas elecciones “en la que ninguna daba que podíamos sumar un Gobierno alternativo, todo el mundo daba por hecho que ganaba el PSOE. Y la gente salió a votar masivamente y en Andalucía hubo cambio”.

Y aunque cree que pueda haber ese cambio también a nivel nacional, Arrimadas deja claro que “si no es así, que la gente sepa que toda la fuerza de Ciudadanos va a servir para que haya en este país acuerdos de Estado entre Cs, PP y PSOE para cerrarle el grifo a los nacionalistas, para reformar la Educación…”

“No quiero eliminar al PP y al PSOE, lo que quiero es que no sean solo ellos los que sigan haciendo las mismas cosas, sino que seamos más partidos para que las reformas que llevan muchos años en un cajón se puedan tirar hacia adelante”, dice Arrimadas.

Precisamente para acabar con los nacionalismos y para conseguir que Cataluña vuelva a la normalidad, Arrimadas coincide con Pablo Casado (tras las declaraciones de este sábado en ‘Fin de Semana’) en aplicar el 155 afirmando que “para mí es imprescindible porque no sé qué más tiene que pasar en Cataluña para que nos protejan a los que vivimos en Cataluña”.

Por último, Arrimadas ha hablado sobre la conversación que ha revelado la portavoz de JxCat, Laura Borrás, mantenida por videoconferencia entre Puigdemont y los presos del procés en la que amenazaron al Rey Felipe VI. “Estos señores dicen barbaridades cada día, se dedican todos los días a atacar a España, las instituciones, atacan además al Rey porque saben que es un elemento que nos une, que nos representa que garantiza la unidad de España y lo increíble es que el PSC gobierne con esta gente en la Diputación de Barcelona”.

"Lo increíble no es lo que hagan, que cada día hacen una barbaridad y a mí ya no me sorprende, lo increíble es que el PSOE gobierna con ellos en muchos Ayuntamientos. El problema no es lo que hagan ellos, sino lo que hacen algunos constitucionalistas o pseudoconstitucionalistas que es el PSC”

“Hay que cortar de raíz y no darle ni agua a esta gente”, concluye Inés Arrimadas.