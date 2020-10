La anécdota romántica de Miguel Delibes que su hija no olvida: “A él dolía la vida, a ella le apasionaba”

Elisa Delibes, hija del escritor y presidenta de la fundación del mismo nombre, ha recordado la figura de su padre, Miguel Delibes, en el día en el que se cumplen 100 años de su nacimiento. Así, y junto a Cristina López Schlichting, la hija del autor de ‘Los santos inocentes’ ha relatado una anécdota de sus padres cuando su madre, Ángeles de Castro, todavía vivía. Una muerte que marcó la carrera del prolífico escritor vallisoletano hasta el punto de narrar su historia de amor a través de las páginas del libro “Mujer de rojo sobre fondo gris”.

El propio Delibes explicaba en una entrevista hace años que su carácter es particularmente uraño. “La urañía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Me agrada los espacios abiertos y la naturaleza, así como conversar en pequeños grupos”, explicaba. Su propia hija lo confirma y destaca que este aspecto de su personalidad le ayudó en su éxito literario.

“Todo cayó por su propio peso, sin operaciones para vender, no tenía agente literario, no forzaba nada por ningún lado. Además, él no era muy simpático, pero fue muy auténtico y eso la gente lo ha premiado”, comentaba en los micrófonos del Fin de Semana.

La anécdota de Miguel Delibes con su mujer

Ángeles de Castro fallece cuando Elisa tenía 22 años pero, como ella misma asegura, “ahora llega el momento de pensar en ella, porque todo se lo ha llevado él”. “Me da pena porque a veces, cuando eres joven, te llevas más con tu madre. No llegó el momento en que nos lleváramos bien porque se murió, pero ahora pienso que es una pena porque era divertidísima, muy práctica, tuvo una vida bastante buena, pero es que lo llevaba bastante bien”, recordaba emocionada la hija del autor en COPE.

Además, Elisa Delibes recordaba las diferencias de personalidad entre su padre y su madre: “A mi padre la vida le dolía y a ella le apasionaba. Sabía que podía ir con ella a cualquier sitio y ella resolvería cualquier problema”.

La muerte de Ángeles de Castro

Por último, lo reflejaba a través de una anécdota: “Si había que preguntar una calle en París, si había que hablar con un señor que mi padre no quería… Ya hablaba ella, era una mujer fácil”. Delibes contaba que la melancolía empezó con 30 años y que, desde entonces, estuvo con tratamientos psiquiátricos, no muy fuertes.

“Cuando muere mi madre él decía que no estaba depresivo, sino “muy triste”. Pensaba que la depresión era cuando no había motivos, pero era demasiada tristeza. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no lo cura, te acostumbras a ello”.

Leer Delibes durante la pandemia

La propia hija de Delibes, presidenta de la Fundación que lleva el mismo nombre hablaba sobre las dificultades de sacar adelante una exposición sobre su padre en plena pandemia. “Puede que se suspendan actos, pero siempre están los libros, y Delibes ha sido muy leído durante el confinamiento. Se sigue comprando, y eso significa que se lee”.