El análisis electoral, la leyenda de Isabel La Católica y otros muchos temas te esperan en 'Fin de Semana'

Si a mí me preguntáis no os podéis perder 'Fin de Semana'.

¿Qué hay en la cabeza de ese señor que parece haber asesinado a sus hijos en Canarias? Nos lo cuenta Nacho Abad que tiene los últimos detalles del caso y el análisis psiquiátrico lo va a hacer el doctor José Miguel Gaona.

Pero también la pregunta: ¿era Isabel Católica una guarra como cuenta la leyenda urbana? Han salido a la luz nueve tomos de su caballero real. El hombre que hizo acopio y que hizo la relación y explicó todos sus objetos, joyas... vamos a ver cómo era como mujer y en su relación con la higiene la Reina Isabel de Castilla.

Vamos a examinar las últimas encuestas y el balance de todas ellas con un buen sociólogo que nos va a explicar como se presentan las elecciones del martes y como va cambiando esta extraña campaña que ha empezado con el late motiv socialismo y libertad y ha acabado con una discusión sobre balas.

No sé si has visto ese vídeo de un mono al que le han introducido un chip y al que estimulan para que juegue en un videojuego. Cada vez que lo hace bien recibe un estímulo en forma de un premio alimenticio. ¿Vamos a acabar nosotros así, con un chip en la cabeza? No lo explicará nuestra experta en futuro digital.

Tenemos una tertulia interesante sobre nuestros hijos. La primera generación milenial que apenas tiene a los 30 años un móvil y una estantería de Ikea. No tienen hijos, se les ha prometido un futuro de libertad pero tienen un 40% de paro. Este será el tema de la tertulia de chicos el sábado.

Y vendrá María Dueñas, la escritora, a hablarnos de sus nuevos proyectas. Un programa apasionante.

Sábados y Domingos de 10.00 a 14.00 con Cristina.