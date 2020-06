Puede que a ti la mascarilla no te sea cómoda, no eres el único. Pero quizás no hayas pensado en que hay gente en situaciones más complicadas que la tuya y que para ellos no solo es una molestia sino un impedimento para poder comunicarse contigo y tú con ellos.

¿Te imaginas ser sordo y depender de leer los labios para tener una conversación? ¿Cómo vas a leerlos si tienes mascarilla? Son cuestiones que quizás no hemos abordado con la profundidad debida y queremos hacerlo en Fin de Semana.

Primer caso. Eres ciego y, aunque puedes escuchar, la mascarilla hace que las voces lleguen distintas, a veces muy confusas. Por eso queremos saber qué dificultades añadidas se están encontrando las personas sordas. Nos lo ha contado Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha: “Nos cercena el sentido del olfato, lo usamos mucho en desplazamientos para orientarnos y ubicarnos en determinadas calles porque nos permite detectar establecimientos con olores característicos. Información que recibimos y ahora se ve mermada. También nos distorsiona los sonidos y nuestros oídos no detectan con claridad los sonidos que antes llegaban sin problemas”.

Y aún podemos ir más allá porque a los olores hay que añadir el miedo. No es tangible ni visible pero supone un enemigo a batir realmente complicado y Carlos Javier nos cuenta por qué: “Los miedos personales. Toda la información que se nos ha trasladado ha generado que haya personas que a su vez hayan generado miedo a tocarnos y ayudarnos, parece que cualquier contacto puede provocar contagio del virus, y hay gente que no se aproxima”.

Carlos Javier destaca también un concepto que, seguramente, estemos usando mal: la diferencia entre distancia social y distancia física: “Físicamente estamos distantes pero socialmente no tiene por qué, no hay alejarse emocionalmente”.

El segundo impedimento: ¿qué ocurre con las personas sordas? La mascarilla afecta totalmente a la lectura de labios. Carmen es sorda y, con Andrea, su intérprete, nos lo ha explicado: “Es muy importante la mascarilla porque les impide leer los labios”. Carmen no ha dudado en reconocer que el coronavirus ha hecho que pocas personas la quieran ayudar cuando sufre problemas o que, incluso, sean más agresivos cuando intentan hablar con ella y no se dan cuenta de que es sorda: “He notado que la gente está más sensible y temerosa de ayudar a otros. En el bus nadie me ayudaba, me decían cosas pero como no puedo oír llegaban a gritarme, nadie me avisaba. Noto más miedo, sí”.

Carmen pide, ante todo, una cosa: le gustaría que todo el mundo pudiera tener mascarillas transparentes, sobre todo los profesionales, asegura que “nos haría sentir muchísimo mejor”.

Sobre esto nos ha hablado la psicóloga Alicia Martos: "A veces pensamos que el contacto físico es preferencia personal, y no es así, es una necesidad tal y como bebemos o comemos. La privación de contacto es algo muy serio y tiene consecuencias muy graves para las emociones. Con un abrazo disminuimos el estrés y la tristeza. ¡Cuántas veces hemos oído 'necesito un abrazo'! La distancia física es dura".

Además Martos asegura que "la falta de contacto puede incluso disminuir el sistema inmunológico. Ahora realmente es cuando más necesitamos el contacto y nos lo están prohibiendo, de ahí la dureza de la medida que es necesaria. Ha habido un problema en la comunicación porque se dice que tenemos que reducir la distancia social, pero en realidad queremos decir físico, la unión social es más necesaria que nunca. El contacto virtual ha sido la salvaguarda para muchos, pero aún hay que estudiar los efectos del confinamiento. Todo depende de cómo evolucione el virus, pero si hay miedo, la distancia seguirá".