Albert Boadella: “Los independentistas no me van a echar de Cataluña"

Dice Albert Boadella: “La Callas' es una artista excepcional y personaje singular. Una mujer que hizo de su voz un auténtico mito. Además era muy buena actriz, que no siempre va con ser buena cantante". En el escenario, no pueden faltar todas las facultades. Es la clave para el triunfo, además de lo que nos ha explicado el tabarniense: “Creo que 'la verdad siempre es lo más transgresor, y además es lo más bello. La belleza no se fabrica a base de mentiras. Esta finalidad es la de todo artista, y está en la verdad".

Pero en el éxito, no faltan los dramas, propios del escenario y de la vida misma: “Me ha interesado mucho ver cómo alguien que estuvo en la cima cae totalmente, perdiendo por el camino lo que más ilusión le hacía: el amor”. Es una historia complicada, como nos ha contado Albert Boadella: “Onasis, que fue multimillonario, empezó casi con una barquita y acabó con una naviera impresionante. Era un hombre con una inteligencia y fuerza vital importante. Callas se enamoró de él por eso. Callas descubrió la atracción sexual con Onasis, vio un mundo desconocido para ella hasta entonces. Tuvo una fuerza tan grande que abandonó su carrera muchos años, algo letal para ella. Cuando quiso volver no tenía ese encanto anterior".

También ha tenido una palabra para el confinamiento: “Para mí es poco novedoso, estoy acostumbrado a los retiros. Lo que sucede a mi alrededor no me importa, no soy proclive a los paseos, los hago en el jardín de mi casa”. Y Cataluña es también un tema troncal para él: “Si algún día me marcho de aquí será porque me apetece, no por obligación. Sé que no gusto a los independentistas, pero no me voy a ir por ellos. En todo caso soy muy pesimista, dudo de que el constitucionalismo pueda tener mayoría".