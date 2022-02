“Ahora por poco dinero puedes poseer un fragmento de un Banksy que cueste millones”

Arte digital. Arte digital. Y así escrito muchas más veces hasta que nos demos cuenta de la importancia hoy en día. Y claro, hablar de esto es hablar de tecnología, y para ello en Fin de Semana con Cristina contamos con Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, quien explica que “me interesa mucho porque es una intersección entre muchos mundos: el blockchain, el mundo de los videojuegos y los jugadores, el mundo del diseño, la vanguardia a nivel artístico, y el mundo de una nueva manera de poseer un activo intangible”.

Para empezar, Stella cuenta un caso: “Hace muy poco se ha subastado un Banksy, un graffiti suyo, ‘Love is in the aire’, 12,9 millones de dólares. Una pintada en una pared, tal cual, se le puso un marco y se vendió. El comprador cogió y lo dividió en 10.000 trozos y lo convirtió en 10.000 NFT, ‘non fungible tokens’, y entonces cada una de esas piezas las metió en una plataforma del mundo digital y lo vendió para que el cuadro tuviera 10.000 dueños y cada uno ha comprado una sección de la pintura. Esa sección se escanea, se convierte en archivo digital y está en una plataforma, eres dueño de ese fragmento porque la has comprado con criptomoneda y la puedes revender en un mercado secundario”.

Pero, ¿esto es disfrutar arte? Stella aclara que “depende de lo que tú entiendas por disfrutar arte, si para ti es la contemplación de la obra global pues no, claro, pero también es el hecho de gracias a esto puedes considerarte propietario de una parte de un Banksy; casi nadie puede tener uno entero porque no tiene ese dinero, pero sí el dinero para tener un fragmento, aunque sea diminuto”. “No todas las partes del cuadro tienen el mismo valor, por supuesto, no es lo mismo un cuadrado blanco que uno con una flor, pero es una manera nueva de poseer arte”, añade Stella.

En todo caso el arte digital “es amplísimo”, explica la experta: “Hay muchos objetos en internet. Por ejemplo el Minecraft, dentro puedes decir que un escudo es un NFT, una obra de arte y ser el poseedor. Así se conecta el mundo de lo que sucede en el metaverso con cada uno de los diseños gráficos que suceden allí, obras de arte digitales que están en alguna plataforma y que se pueden comprar y vender”.

Para entenderlo mejor, la CEO de Pentaquark Consulting pone un ejemplo: “Yo llevo un Casio, pero si alguien compra un Rolex le dan un certificado con un papel y un sello que garantiza la autenticidad. Ahora esto en el mundo de los NFT se hace un escaneado del reloj, ese escaneado se mete en el mundo digital y se certifica”.

“Esto ha llegado para quedarse y está teniendo un éxito brutal”, asegura la experta, “increíble, descomunal. Aparte es una revolución que atañe a todo tipo de cosas. Ahora una persona ha hecho un NFT de los meteoritos que van por el espacio y lo ha comercializado a precios desorbitados”.