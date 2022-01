La advertencia de Carmen Lomana a Alejandra Rubio tras la reconciliación de las Campos: “Si me oyes...”

La socialité Carmen Lomana aprovechaba su sección este sábado en Fin de Semana de COPE para lanzar una advertencia a Alejandra Rubia, hija de Terelu Campos, a tenor de la reconciliación de su madre con Carmen Borrego. Ambas hermanas llevaban semanas protagonizando severos enfrentamientos y dardos cruzados desde los platós de 'Sálvame' y 'Viva la vida' y la incertidumbre de cara a cómo sería la cena de Navidad era máxima.

Ahora, y a través de una publicación en Instagram, sendas colaboradoras de Telecinco han firmado la paz en una imagen en la que aparecen junto a la hija de Terelu, las tres en una actitud divertida. “Lo de estas es muy fuerte”, comentaba Lomana en los micrófonos de COPE junto a Cristina López Schlichting. “A ver cuánto dura”, señalaba pesimista la socialité.









“Reñían públicamente, se mandaban unos dardos de 'Viva la vida'... Pero bueno, forma parte de todo el montaje”, comentaba la ex de 'MasterChef' en Fin de Semana.





Lomana y la reconciliación de las Campos



“¿Estas chicas de qué viven? De la televisión, de contar su vida y de vender su vida”, zanjaba Lomana, que respondía a la pregunta de la presentadora, Cristina López Schlichting, que quería saber si Terelu y Carmen Borrego se habían “peleado de verdad”. No obstante, Lomana no se mostraba tan escéptica como podía parecer: “Yo creo que algo ha habido”.

El consejo de Lomana a Alejandra Rubio



Pero Lomana precisamente sorprendía al desprenderse de la polémica de las Campos para decantarse por la hija de Terelu, sobre la que se ha deshecho en elogios. “A mí la hija de Terelu me encanta”. Y es que la colaboradora de COPE asegura que conoce a la joven colaboradora de 'Viva la Vida' de haber coincidido en algún evento. “La conozco, hemos coincidido en una cena, lo suficiente como para decir que me parece una persona con mucho criterio, muy educada”.

En ese momento la socialité aprovechaba para lanzar un consejo a la joven “que, aunque está trabajando en los medios, espero y deseo, Alejandra, que no caigas, si me oyes, en la vulgaridad y en exponerte demasiado”, comentaba. Según asegura Lomana, la hija de Terelu debería apartarse del tono que mantienen tanto su madre como su tía de manera habitual en las tertulias de Telecinco.

“Puedes ganar mucho más siendo más discreta, como eres. Porque hasta ahora has hablado cuando tenías que hablar. Y es muy mona, a mí me gusta, tiene mucho personalidad y un criterio de las cosas que me parece muy inteligente”, asegura de la joven tertuliana de Mediaset.









Lomana no ha querido concluir sin mostrar su lamento por todo el conflicto que se ha originado entre las hijas de María Teresa Campos, de las que asegura que “no deberían discutir”. “Una familia de mujeres está para ayudarse entre ellas, para potenciarse, quererse, y no para discutir”, terminaba.