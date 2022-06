“El aburrimiento es fundamental para la creatividad, pero demasiado puede hacerte vivir menos”

Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos metemos en la cama por la noche, pasan muchas cosas. Tiempo dedicado al trabajo, a la vida social y familiar, al cuidado personal, al entretenimiento, a la información… en definitiva, a no estar sin hacer nada. Porque como decía Víctor Hugo: “Hay algo más terrible que un infierno de sufrimiento: un infierno de ocio”.

Muchos durante la cuarentena nos encontramos ante un escenario nuevo para muchos: horas y horas del día sin mucho que hacer. Huimos del aburrimiento como de la peste pero... ¿realmente es tan malo como pensamos? Josefa Ros Velasco es una experta en este tema y presenta en Fin de Semana con Cristina su libro 'La enfermedad del aburrimiento’: “El aburrimiento es muy importante, es una sensación muy dolorosa que produce muchísimo malestar y que causa estragos en la sociedad, hay que prestarle atención. Percibo que la gente se aburre, todos en algún momento, sea porque tienes tiempo libre y nada que hacer o sí tienes que hacer cosas pero te aburres haciéndolas”.

Pero no todo es negativo en el aburrimiento ya que, como explica Josefa, “aburrirse genera el caldo de cultivo para la imaginación, surgen ideas y acciones nuevas, introducimos novedades en la vida, cambiamos de tercio... es algo funcional”.

Pero esto del aburrimiento no es ni mucho menos nuevo como desvela la experta: “Los clásicos ya lo estudiaron, el ejemplo es Séneca, el más evidente. Realmente hay algunas notas en Lucrecio u Horacio, en el imperio romano. No tanto en la Grecia antigua, ahí cuesta más, pero todos saben que a Platón le preocupaba mucho aburrir a la gente como hacía su maestro Sócrates, que aburría a muchos. Sobre todo durante la Edad Media el cristianismo también lo ha estudiado porque a los hombres de fe les puede desviar de esa obligación contemplativa, de hecho llegó a ser pecado capital hasta que el Papa Gregorio Magno lo eliminó”.

Ella dice que el aburrimiento ha sido clave para la evolución del ser humano ya que “al mantenernos siempre alerta, nos expulsa de esa zona de confort y nos insta a buscar novedades, nos mantiene en movimiento. Imagina que de niña nunca te hubieras aburrido de lo que hacías, no habrías imaginado ni innovado, es precisamente el aburrimiento lo que nos hace avanzar”.

¿Y qué pasa con la capacidad de conectar con los demás en cualquier momento? El tener todo accesible no es siempre lo mejor ya que “no nos pone delante ningún reto, no hay dificultad en conseguir las cosas, todo está disponible a mano, especialmente si esperamos que los pequeños divertimentos nos ocupen toda la tarde del domingo o un sábado entero”.

¿Quién se aburre más y quién menos, las generaciones nuevas o las actuales? “Igual, nos hemos aburrido siempre, solo que ahora hay más estímulos para evitarlo, simplemente el aburrimiento de ahora es distinto, más bien cansancio o hastío, nos hastía tener tanto de todo. Al principio nos gusta acudir a las redes sociales, a las plataformas televisivas, a YouTube para saciar esa necesidad de estímulo, pero a la larga eso produce un aburrimiento profundo y complejo porque está todo disponible, estar siempre en esa rueda nos cansa”. “Me gusta decir que esto lo que provoca es que no nos ejercitemos en el imperativo kantiano de 'conócete a ti mismo'”, continúa Velasco, “el hecho de que tengamos tan fácil acceso a esos entretenimientos para esos pocos ratos de tiempo libre hace que no nos entrenamos en saber qué nos gusta de verdad, en qué queremos llenar cuatro horas de un fin de semana. Delegamos en algoritmos esos conocimientos que tenemos que hacer nosotros”.

Josefa explica que “el hecho de que no paramos de hacer cosas hace que mucha gente sienta ese aburrimiento profundo, el no poder parar y tener que llenar todo el día de actividades, y si te queda un ratito pues redes sociales. Me encanta cuando la gente me dice 'no sé lo que es el aburrimiento porque no me aburro nunca, no tengo tiempo', pues lamento ser yo quien le diga que 'ya estás aburrido de no tener tiempo para aburrirte'. Nos cansa que el día esté lleno del tiempo del deber”.

Por ello, la experta cree que el aburrimiento “va a surgir siempre, cuando nos acostumbramos a las cosas nos aburriremos, cuando dejan de presentar un reto surge, así que por más que metamos novedades, esas novedades al final serán lo normal y volverá el aburrimiento, lo importante es siempre intentar observar el contexto, ese abanico de posibilidades que tenemos para darle respuesta porque va a surgir pero de la mejor manera posible y evitando conductas negativas como beber más, drogas, etc.”.

Para terminar, Josefa explica una afirmación sorprendente: las personas con tendencia al aburrimiento mueren antes: “Porque los que se aburren son mucho más inactivas, están menos implicadas con el mundo que les rodea, se retrotraen hacia ellas mismas, pasan mucho tiempo solas e inactivas y, al final, tiene consecuencias tanto a nivel de salud mental como físico”.