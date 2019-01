Schlichting: "Julen es un minero que ahora cava hasta el cielo, con el coraje de este pueblo"

Tiempo de lectura: 1



Cristina López Schlichting dedica su editorial de este sábado a Julen "el minero que ahora cava hasta el cielo, con el coraje de este pueblo".

El niño Julen está ante Dios. Ha sido sobre las cuatro de la mañana cuando me he despertado por primera vez, en una de esas insolentes paradas de la mediana edad, y en la oscuridad brillaba el mensaje de la alerta COPE anunciando que se había encontrado el cuerpecito sin vida a la una y veinticinco de la madrugada. “Otra vez no, otra vez no”, han sido los gritos desgarradores de los pobres padres.

He pensado en las manos rudas y callosas del minero, ahí abajo, en ese instante, tentando la piel de seda del bebé. Qué paradoja. Qué puente entre la fuerza y la debilidad, entre el hombre maduro y el infante indefenso. Entre la vida y la muerte. Lo sabíamos, claro que lo sabíamos. ¡Si era más de cien metros, la Giralda al revés, clavada en la tierra! ¡Si los mineros bajaban con oxígeno!