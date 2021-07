Schlichting: “El virus se queda, tendremos que aprender a inmunizarnos frente a él, como hacemos con la gripe"

Anterior Siguiente Vídeo Audio Cristina L. Schlichting repasa en su editorial cómo avanza la quinta ola, afectando a los más jóvenes y al turismo de nuestro país

¡Muy buenos días España! Pues parece que el tiempo nos da un respiro, pero sólo a algunos. Se prevé cierto descenso de las temperaturas en el interior peninsular, mientras que podrían aumentar en el área mediterránea. Allí las máximas superarán los 36 grados, con 40 en el interior de Murcia, Almería y zonas de Málaga. Me dicen mis amigos almerienses, Antonio Hernández y Manolo, que no hay quien pare, pobres míos... No se descartan tormentas aisladas en la zona mediterránea y habrá intervalos nubosos en Galicia, Cantábrico y Pirineos.





Mientras avanza la quinta ola, nos avisan de la dosis de refuerzo de la vacuna

Y la noticia es que habrá dosis de refuerzo de la vacuna. Después de habernos vacunado dos veces, no podremos dar por cerrada la pauta. La ministra Darias confirmó ayer que nos tendremos que poner una tercera dosis.

El virus se queda entre nosotros, es claro, y tendremos que aprender a inmunizarnos frente a él, como hacemos con la gripe.









La quinta ola avanza lentamente y la incidencia está disparada, 677 casos por cada 100.000 habitantes. Ya sabéis que la marca de riesgo son 250.





Los contagios de los jóvenes y Cataluña encabezando la lista de comunidades en riesgo extremo





La presión hospitalaria sigue subiendo también, pero no resulta preocupante excepto, tal vez, en Cataluña. En las últimas 24 horas se han contabiliazado 27 fallecidos, pero ya no tenemos las cifras de muertos del momento álgido de la pandemia.

Cataluña como os decía es la comunidad con mayor número de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes covid, que ya superan el 40 por 100 de las unidades. Como ya sabéis, los que mayoritariamente se están contagiando ahora son los jóvenes. La franja de edad entre 20 y 29 años presenta 1883 casos por cada cien mil habitantes, si bien es verdad que los jóvenes, por lo general, enferman con menos consecuencias graves. Fijaos la diferencia con los mayores. Mientras la tasa de incidencia de los jóvenes se acerca peligrosamente a 2000, los mayores de 80 años apenas superan los 200 y la franja de entre 70 y 79 solo llega a 135 contagios cada cien mil habitantes.

Todos las comunidades están por encima del riesgo extremo de 250 y Cataluña encabeza la lista con 1.184 casos.

Según los expertos, la curva de contagios de esta quinta oleada toca techo. Subirá durante dos semanas más y entonces empezará a bajar.





Las malas cifras y el turismo en nuestro país

Tan malas cifras han tenido de nuevo consecuencias en el turismo. Alemania ha declarado toda España zona de alto riesgo, incluidas las Baleares. A partir de este martes a las doce de la noche los viajeros que lleguen a Alemania procedentes de España deberán guardar cuarentena de 10 días, salvo que tengan doble vacunación o acrediten que se han recuperado de la enfermedad.

Con el fin de parar la incidencia mundial entre los jóvenes, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado ayer el uso de la vacuna de Moderna para los chavales de entre 12 y 17 años. Es el segundo fármaco autorizado para adolescentes.





