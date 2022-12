Schlichting: “Los sobres y la enorme expectación del Mundial, es lo que proporciona aire al Gobierno”

Anterior Siguiente Vídeo Audio

¡Muy buenos días, España! Bienvenidos a 'Fin de Semana', tu programa de COPE que te acompaña sábados y domingos de 10 a 14h. Te saluda Cristina L. Schlichting en este domingo 4 de diciembre. Ya vamos por la segunda velita de la corona de adviento y en tres domingos, es Navidad, que lo celebraremos aquí juntos, tanto la Nochebuena -el sábado- como el domingo. El puente evoluciona como estaba previsto, con muchas ganas de salir y trece millones y medio de desplazamientos y el tiempo irá alternando lluvias y claros por casi todo el territorio nacional.

La procedencia y autor de los sobres explosivos





A ver, novedades en el caso del envío de sobres a las distintas instituciones con material pirotécnico. Los servicios de Información han confirmado a la Audiencia Nacional que se trata, en todos los casos, de un solo autor que habría echado al correo los paquetes desde Valladolid. La hipótesis es que detrás no hay un grupo organizado, sino la acción de un lobo solitario que tiene como objetivo instituciones, empresas y embajadas de países contrarios a Rusia por la invasión de Ucrania.

Según publica Jesús María Zuloaga en La Razón, el autor no es un espontáneo inocente sino que tiene amplios conocimientos técnicos. Al parecer, habría introducido metralla (bolas metálicas y tornillos) en alguno de los artefactos con la clara voluntad de hacer daño y la preparación del explosivo requiere conocimientos, no es una cosa que uno pueda aprender por Internet. Además, la misma persona ha tomado todas las precauciones para no ser identificada y los envíos se hicioern coincidir con el despliegue en Ucrania del equipo policial de apoyo español que investigará los crímenes de guerra en Ucrania, un equipo que fue despedido por el ministro Grande-Marlaska en la madrugada del jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas.

Desde el principio, los investigadores trabajan con la hipótesis de que la cadena de cartas guarda relación entre sí y no se trata de hechos aislados. En cambio, no sucede lo mismo con el paquete recibido el viernes en la embajada de Ucrania en Madrid y en cuyo interior había un ojo de animal. En este caso las características coinciden con los recibidos por el resto de la embajadas ucranianas en otros países de Europa. El envío no procede de Valladolid sino fuera de España.

ERC lo consigue: la derogación de la sedición por los presupuestos





Lo de los paquetes, y la enormes expectaciones del Mundial es lo que proporciona aire al Gobierno en un momento político enormemente convulso, donde se está llegando a altos niveles de iniquidad en la cesión frente a los independentistas. La eliminación del delito de sedición, para favorecer a los golpistas, ha puesto estupendos a los de ERC, que se ven especialmente fuertes. Ayer, Gabriel Rufián nos explicó que utilizan el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez como palanca para forzar que el PSOE les conceda lo que reclaman.

Si es que estos siempre dicen la verdad. ¿Os acordáis cuando Otegi mencionaba que ellos votarían los presupuestos en Madrid para obterner la libertad de los presos? Pues ahora, Rufián dice que ellos votan los presupuestos para obtener la libertad de los suyos. Calor, si es que son transparaente. El dirigente de Esquerra ha confirmado, además, que están negociando también quitar del Código Penal el delito de malversación de fondos, que castigó el uso de dineros públicos para financiar el intento de golpe de estado en Cataluña. O sea corruptos son los otros, nosotros no; los otros si usan fondos de la UE para garantizar que haya una estructura de apoyo al PSOE en Andalucía, lo hacen mal; pero si tú coges el dinero público para comprar urnas a los chinos, para organizar publicdad pública y mandar pasquines a favor de tu partido, para ganar las elecciones falsas... todo eso está muy bien. Es que es la desvergüenza más absoluta de los delincuentes.

Rufián se refiere a que intentan ser “quirúrgicos” para evitar que con esta reforma se favorezca el otro tipo de maleantes económicos, los encarcelados por corrupción del otro tipo. Insisto, una desvergüenza total. Un enorme desahogo, que diría mi gitano.

Y ahora, ¿qué pasa con la Ley del 'solo sí es sí'?

Como el escándalo es muy fuerte, también, en torno al otro desastre legal, la Ley del 'solo sí es sí' en la que Irene Montero ha permitido excarcelar a agresores sexuales, la ministra Margarita Robles y el presidente Valenciano Ximo Puig han salido en defensa de Montero. Han aclarado que no hay ningún problema en modificar la Ley para arreglarla. Ximo se refiría a introducir algún tipo de modificación en una norma impulsada para “beneficiar a la mujer, que lo que no puede es producir unas consecuencias que no son positivas”. La mimistra, a su vez, señalaba que estos cambios son normales.

Pues no, ministra. No son modificaciones normales. El Ministerio de Igualdad fue advertido de las consecuencias de la norma, del cambio de la norma, por el Consejo de Estado y por los técnicos y no hizo caso. Siguió y siguió adelante, y las consecuencias están aquí. Y esto requiere un pago político, no solamente un cambio o una modificaión legal con todas las consecuencias; no, no, un pago político. Irene Montero tieen que dimitir por lo que ha hecho y si no lo hace es que no tiene ningún principio.

La debacle de Ciudadanos





Y un comentario colateral. Ciudadanos, el partido que protagonizó la gran esperanza frente al nacionalismo agresivo en Cataluña, languidece. Para intentar reflotar la formación, Edmundo Bal ha anunciado que se presentará a las primarias del partido frente a Inés Arrimadas. La consecuencia inmediata y desastrosa es que alguno de los pocos valores que conserva el partido, por ejemplo la madrileña Begoña Villacís ha anunciado que no se presentará, a su vez, si Edmundo Bal consuma su propuesta. A Villacís y al resto de los posibles políticos interesantes ya los están tentando desde el PP. Es el triste final de un partido que cometió el error de abandonar su batalla catalana, con la que se identificaba toda España, y embarcarse en la aventura de pisar hermosos despachos en Madrid.