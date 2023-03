Schlichting, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana: "Equipara el testimonio de un agente al de un delincuente"

Vídeo

¡¡¡Muy buenos días España!!! Te estábamos esperando. Esto es Fin de semana de la Cadena Cope y escuchas a Cristina López Schlichting al frente de todo tu equipo. Es sábado 4 de marzo y se prevé una subida de las temperaturas. Será un fin de semana más benéfico después del recio invierno de los últimos días. Mañana entra un frente por el Atlántico, pero trae pocas lluvias.

Audio



Algo se mueve en lo de la guerra de Ucrania, por fin tras tantas llamadas del Papa Francisco. Es tal la algarabía de noticias de corrupción en España, tal la preocupación por la salida de los violadores de las cárceles o los problemas económicos que está subrayando la empresa Ferrovial, que corremos el riesgo de desenfocar. Hay guerra en Europa, la gente está siendo bombardeada y muere. Las personas pierden sus casas y huyen. Hasta ahora, un año después, solo se suministraban armas y se repetían los desafíos.

De repente, y a lo largo de esta semana, no solo China ha presentado un esbozo de doce puntos para un posible diálogo, sino que el presidente de Bielorrusia visita Pekín para mostrar su apoyo a este plan de paz, los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia se reúnen y la presidenta de la UE, Úrsula Von der Leyen, viaja el miércoles a Washington para reunirse con el presidente Biden. Esperemos que se abra una ventana de paz. No hay nada más urgente.

"Más de 200 leyes en lo que va de legislatura"

Aquí sentimos presión, claro. Ayer Félix Bolaños acudió al Congreso a presentar el Plan del Gobierno para este año que incluye las elecciones municipales de mayo y generales en diciembre. Según explicó, en lo que va de legislatura han sacado 200 leyes y su idea es aprobar más de otro centenar antes de disolver las Cortes. Es un no parar, deprisa y corriendo y, en muchos casos, haciendo ingeniería social.

La última, que provoca hoy una manifestación de policías y guardias civiles en Madrid, es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Quieren equiparar el testimonio de los agentes al de los delincuentes, de manera que los atestados que hacen la policía, pierdan su condición de texto con autoridad. Exigen que se puedan hacer manifestaciones sin comunicación previa. ¿Te imaginas? Los de Podemos, en cinco puntos distintos de una o los de Bildu, sin que las fuerzas de seguridad sepan nada. Íbamos listos los ciudadanos. La reforma pretende agradar a los socios del Gobierno, en particular a los independentistas.

Polémica por un vídeo de TikTok

En Cataluña tenemos otra vez fin de semana caliente con el tema de la lengua usada como arma política. Un video torpe de una chavala, una enfermera, ha encendido a las hordas extremistas. Se queja la chica en un video de TikTok de tener que tener nivel C1 de catalán para sacar las oposiciones sanitarias. La forma en que lo expresa es propia de las redes juveniles, pero tiene su fondo de verdad. Cataluña tiene un déficit endémico de enfermeras y cada año tiene que recurrir a otras comunidades autónomas para cubrir contratos temporales.

¿De verdad es lo que necesitan los enfermos que requieren cuidado y atención médica que estas personas dominen el catalán? ¿Por qué no preguntan a los que están en los hospitales? Bueno, pues por hacer el video de marras, la Generalitat ha abierto un expediente a la enfermera, que además ha tenido que solicitar una baja laboral por el nivel de las amenazas recibidas, con advertencias incluso del propio Consejero de Salud. ¿De verdad es éste el clima que se quiere vivir en Cataluña?

Casero deja su acta de diputado

Es noticia del día que el diputado Alberto López Casero ha presentado su baja en el Partido Popular. El representante extremeño, famoso por equivocarse en las votaciones del parlamento cuando había que apretar los botones, firmó, cuando era alcalde de Trujillo, cinco contratos públicos sin sujetarse a los procedimientos administrativos legales. Propio de su chapucería. Ahora lo van a juzgar y ha decidido motu proprio renunciar al acta de diputado para evitar daño al partido. Ha sido una decisión voluntaria antes incluso de que se le haya notificado el auto del juez instructor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Novedades en el caso del 'tito Berni'

Pero la actualidad sigue marcada por la investigación de la jueza de instrucción del juzgado número 4 de Santa Cruz, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres Farizo en el caso del ex diputado del PSOE que habría favorecido que una red de empresarios, sobre todo del sector agrario, pagasen sobornos para obtener contratos de la administración. El interrogatorio del llamado Tito Berni, Juan bernardo Fuentes Curbelo, fue desesperante para la magistrada. El tío tiene una cara… Lo negó todo. Le enseñaron sus fotos en las fiestas con prostitutas y en las comidas con los empresarios y lo negó todo. ¿Fiestas? “No me consta” contestó. ¿Empresarios en el Congreso? “Eso es habitual en el Parlamento” afirmó con toda la cara. Para explicar por qué aparecía medio desnudo en las imágenes y abrazado a una chica dijo que su socio, el mediador Antonio Navarro Tacoronte tenía toda la culpa- Que lo despertó en su hotel en mitad de la noche para presentarle unas amigas y que no le dio tiempo a vestirse.

Al menos 13 diputados socialista y dos senadores se han visto mencionados en la trama de relaciones sociales de los dos pájaros. Cinco han tenido que reconocer que comieron o cenaron con Tito Berni, aunque le quitan importancia a los encuentros. Son Manuel Arribas, de Ávila, Ana Prieto, de Lugo, Indalecio Gutiérrez Salina, de Almería, Guillermo Antonio Meijón, de Pontevedra y Uxía Tirón, de Orense.

Para los oyentes es muy difícil imaginar el nivel de gasto del que alardeaban Fuentes Curbelo y Tacoronte en Madrid y el boato que desplegaban para epatar a los empresarios visitantes. Laura Rubio ha hecho esta semana el esfuerzo de seguir los pasos de estos señores en sus fiestorras.