Schlichting: “Ni siquiera una perspectiva tan grave como la que temenos nos saca de la batalla ideológica”

Qué alegría y qué agradecimiento poder saludaros. Este otoño, más que nunca, somos conscientes de que reencontrarse no es cosa que pueda darse por sabida. Que es un regalo este momento, este instante de la mañana del 29 de agosto en que nos saludamos para comenzar temporada de radio en Fin de Semana de COPE. Te saluda Cristina López Schlichting, muy bienvenido, querido, queridísimo oyente, y gracias por permitirnos, por undécima temporada consecutiva, 10 años ya, qué bárbaro, entrar en tu casa, en tu coche, en tu familia, en tu vida.

Hoy es sábado de regreso para muchos de vosotros. Un fin de semana de operación retorno, en que la radio se abre paso en el coche y os pedimos precaución en el camino. Cuidaos y cuidad a los vuestros. Con este gesto de volver a casa inuguráis el retorno, porque comienzan los trabajos para muchos, los que tengan la fortuna de tenerlo, y empiezan los colegios. Tras el enorme susto de la primavera pasada, con más de 40.000 muertes a la espalda, España se prepara para recomenzar.

Y es bonito este momento. Quizá te cuesta volver a la rutina, llegas del pueblo o la playa, lleno de sol, y te da la lógica pereza. Y preferirías estirarte al sol como un gato. Y yo te digo: es hermoso comenzar. Estamos hechos para ello. De forma natural, nos ilusiona un cuaderno nuevo, blanco y oloroso, un libro recién abierto, un camino que se abre, un proyecto que nace. Hay algo en el interior de cada uno que está hecho para emprender la marcha y lanzarse al infinito. Así somos, inexplicablemente, los seres humanos. Hechos para abrir ventanas, descorrer cortinas. Vemos una cumbre nueva, y la subimos. Descubrimos un planeta en el espacio, y queremos conocerlo. Buscamos los secretos más pequeños de los átomos de la materia y salvamos las enormes distancias siderales. Llevamos en el ADN la búsqueda, la pregunta, el descubrimiento, el emprendimiento.

Una nueva temporada de 'Fin de Semana'

Nosotros, tu equipo de Fin de Semana, abrimos página hoy, este 29 de agosto, final ya de la temporada estival, con este ánimo. Ilusionados todos por tu compañía, ávidos de conocer lo que tenemos que aprender de nuestros invitados y colaboradores, curiosos por las nuevas noticias, deseosos de protagonizar los cambios de este siglo apasionante y extraño que está viviendo una de las más grandes trasnformaciones técnicas de la Historia después del descubrimiento de la imprenta de Guttemberg o de la revolución industrial del siglo XIX.

Piensa un instante, desde tu cocina, tu coche, o mientras haces deporte o llevas a los chavales a entrenarse, cuántas cosas nos deparan este nueve meses que se abren ahora. Cuántas personas conoceremos, cuántas noticias sorprendentes nos dejarán boquiabiertos, cuántas bellezas nos saldrán al paso. Incluso en este tiempo aciago, de inseguridades y zozobras, tenemos la compañía de los que van delante esperanzados y alegres. Familias y amigos que han luchado juntos contra el coronavirus, enfermos que han superado con ánimo la enfermedad y, sobre todo, los amigos que han muerto valientemente, algunos de los cuales han sabido decirnos que, sencillamente, ese no era el final. Que también, paradójicamente en apariencia, el término de la vida es el comienzo otra vez. Es otro umbral.

Vamos allá amigos, que empieza una nueva aventura y nos ofrecemos a recorrerla juntos, con deseo, con curiosidad, con agradecimiento. Ánimo y adelante.

Por lo pronto, quién nos iba a decir que este sábado final de agosto iba a refrescar, que una ola de aire polar nos iba a proporcionar alivio después de unas jornadas asfixiantes. Y que este cambio podía favorecer los incendios que se han declarado en Huelva y en Extremadura y que, un año más, se llevan por delante un trocito de nuestros maravillosos paisajes. Seguiremos muy pendientes de lo que nos cuenten los compañeros desde los distintos focos.

El papel de España en la investigación de la vacuna

Es noticia buena que España se enrola en la obtención de una vacuna y que empiezan las pruebas en humanos entres de nuestros hospitales. Un proyecto europeo de la empresa Jansen, que pertenece al consorcio Johnson and Johnson, y que ha elegido tres países, entre ellos España, para estos experimentos. Quizá antes del verano podríamos tener un remedio para el COVID, si las cosas van bien. La Paz y La princesa, en Madrid, y el Hospital de Valdecilla, en Cantabria, son los centros hospitalarios elegidos.

Hay decenas de estos proyectos de los grandes consorcios farmaceúticos en marcha en estos momentos y es bueno que España y sus médicos estén en alguno de ellos. A la administración del Estado no le ha correspondido sino dar el permiso, pero ayer el ministro de Sanidad repicaba la noticia con mucha alharaca, seguramente porque los datos epidemiológicos españoles no son buenos, sino más bien, los peores de Europa.

Audio Presenta Juan Andrés Ruiz. Redacción Aina Ambrosio. Técnico Joan Oliver.

Es difícil saber qué responsabilidad tiene el Gobierno, qué peso corresponde a la complejidad del sistema autonómico, con 17 normativas a las que hay que sumar las de los ayuntamientos; y cuál a cada uno de nosotros, con un comportamiento mediterráneo que nos ha hecho lanzarnos a las vacaciones, después del largo y duro confinamiento, con un ímpetu que ha incluido los numerosos y naturales encuentros familiares, los desplazamientos pero, además, las fiestas quizá irresponsables, los botellones, el ocio nocturno en masa. Según los estudios epidemiológicos, el contagiado tipo ha cambiado.

Ahora es una mujer, de mediana edad, que en el treinta por ciento de los casos se contagia en el ámbito doméstico y familiar. Ojito, ojito porque parece que es ese el foco, y que en cambio apenas hay contagio en los trabajos ni lo habrá en las escuelas, como se está demostrando por los países vecinos donde ya ha comenzado la escuela.

Podemos y la negociación de los Presupuestos

La cara B del problema sanitario es la catástrofe económica. Y no exagero un punto al utilizar este término, catástrofe. Millones de familias abordan el otoño con muchísima preocupación. Están en los ertes y no saben cuánto durarán, o son parte de los despedidos por los comercios y los bares y restaurantes que han cerrado. Los jóvenes se vuelven a lanzar a la emigración, porque no hay trabajo. Cabría pensar que los políticos están unidos en un frente común, que las prioridades están claras y vamos a luchar juntos para salir adelante… Pues no. La coalición de Gobierno está partida y Podemos ya ha anunciado que si el partido Socialista busca unos presupuestos generales apoyado en Ciudadanos, no piensan colaborar.

No parece responsable todo esto. Llevamos más de dos años con los presupuestos del PP y en lo único que se piensa es en poner palos en las ruedas del contario. Es alucinante que ni siquiera una perspectiva tan grave como la que afronta nuestro país en este otoño nos saque de la batalla ideológica. Que sigamos en las trincheras políticas preguntándonos contra quién votar, en lugar de con quién.

Se abre el curso, por ejemplo, y hay huelga convocada por parte de los sindicatos de maestros en Madrid. Y dicen, por ejemplo, que es que hay que recortar fondos a la enseñanza concertada y aplicarlos en la pública. Ahora, ¿de verdad es este el momento de hacer huelga educativa?