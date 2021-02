Schlichting: "Los vándalos no saben lo que fueron los años 80, los años de la sangre y el miedo que pasamos"

Vídeo

La barbarie que está sembrada en nuestras calles a propósito del rapero Hasél y su entrada en prisión, me da lugar a dos reflexiones fundamentales. La primera: ¿qué hemos hecho con nuestra educación? ¿Qué estamos haciendo con la educación, que no somos capaces de llegar a un pacto nacional que pueda proveer a nuestros escolares y a nuestros jóvenes con la convicción de que aquellos que se meten con las víctimas del terrorismo, con los que han perdido a sus padres, sus madres, sus hijos, los mil que han perdido la vida no tienen derecho a la solidaridad? La mayor parte de los jóvenes que están vandalizando las calles, que están destrozando el mobiliario urbano, ni siquiera saben lo que fueron los años ochenta, los años de la sangre, lo que fue el miedo que pasamos. Lo que pasó nuestra gente.

¿Cómo es posible que experimenten la más mínima solidaridad con el que dice que a ETA hay que ayudarla y que a las víctimas hay que atracarlas? No se entiende. ¿Qué hemos hecho con la educación de nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho en las escuelas con la educación de nuestros jóvenes? En otros países europeos, aquellos momentos más dolorosos de los pueblos, son recordados constantemente en las escuelas. En Alemania, por ejemplo, es imposible crecer con cualquier solidaridad con el Holocausto porque tanto las escuelas como los medios o la publicidad en las calles renuevan una y otra vez la memoria de lo que aquello fue. Algo así deberíamos hacer en España con el terrorismo.

La otra consideración es si puede un partido gobernar, el Partido Socialista de la mano de quienes experimentan simpatía por estos fenómenos. Todo esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Como periodista soy la primera en decir que cualquiera puede decir lo que quiera sobre la Monarquía, sobre el terrorismo, etc. Pero no se puede alentar el odio ni la violencia. Esta es la raya. Alentar la violencia contra las Instituciones que nos hemos dado todos en referéndum y en democracia, por ejemplo la del Estado. O contra las personas, las víctimas del terrorismo, que son los más queridos. Que tienen que ser los más protegidos en esta sociedad que durante tanto tiempo apretó los dientes.