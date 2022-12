Schlichting: "Hay una vieja escritura que promete que esta noche nace el consuelo"

Audio

¡Muy Buenos días España! Estábamos esperándote, bienvenido en este 24 de diciembre, este día tan especial. Esta noche es Nochebuena y mañana, Navidad, y este equipo está feliz de estar en antena contigo en directo. Hay quien me dice, pero Cristina ¿trabajar el 24 y el 25, a quién le gusta? Pues a nosotros. Nos gusta saber que nos eliges mientras cocinas, mientras haces las últimas compras, mientras envuelves paquetes y nos gusta el plan que hemos montado para esta mañana. Nos iremos juntos de mercadillos navideños, visitaremos una cárcel hoy, que es una experiencia que pocas personas han hecho, buscaremos juntos los regalos ideales, escucharemos a Marián Rojas para ser más felices y descubriremos el mayor elefante de chocolate del mundo, 170 kilos pesa la criatura. ¿Cómo te vas a perder esta aventura?

Ojito, eso sí, si vais conduciendo. Se van a producir en estos días siete millones de desplazamientos. Hoy empieza en la mayor parte de la autonomías un puente hasta el martes, por el traslados de la fiesta navideña. Casi terminamos antes si decimos donde no es fiesta, a saber, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Ceuta. La mayor parte de los españoles trabajadores tienen tres días libres.

735 EUROS DE GASTO MEDIO

Nos vamos a gastar de media en estas fiestas 735 euros, según la OCU, un 15 por 100 más que el año pasado. Las almejas son el alimento que más ha subido a tan sólo unas horas de salir a la mesa. Un 44 por 100, seguidas de los percebes, un 33,6 y el besugo, con un 20,7 por 100. A la subida general de los alimentos, en una media de un 15 por 100 este año, se ha sumado el 5,3 por 100 de la última semana, como pasa siempre. Lo más caro son los mariscos y pescados y lo que menos se ha encarecido, frutas y verduras.

LEY TRANS

El ajetreo y las compras sirven para tapar el escándalo por los enormes cambios ideológicos es institucionales que ha hecho el PSOE. Desde la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, para favorecer a los independentistas, a la aprobación de las leyes sobre el aborto y la transexualidad, para agradar a los socios de Podemos. La última votación de la Ley trans se ha hecho sin el voto de la feminista Carmen Calvo, que se ha abstenido en la cámara y será sancionada con 600 euros.

Y las novedades hoy son básicamente tres en política nacional. Te las resumo. Primero, el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño ha tenido que renunciar a su contrato de alta dirección, por 100.000 euros en Patrimonio Nacional, donde lo había contratado una amiga de la ministra, la ex secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. Manrique de Lara había provocado un escándalo por nepotismo que quedaba fatal con la que está cayendo.

También hay cambios en Industria. La ministra Reyes Maroto ha cesado a su secretario y mano derecha, Raul Blanco. En una fría nota lo despide dándole las gracias. Parece que su fracaso en el sector del vehículo eléctrico, que se pretendía dinamizar con el dinero de los fondos estratégicos para la recuperación, los llamdos PERTE, están detrás del cese.

Y el último escándalo es de urbanidad y educación, pero como está detrás Podemos, no es de extrañar. La ministra Ione Belarra ha sacado un vídeo instando a los hombres a colaborar con sus madres y esposas en estos días de Navidad. Es una historia de un ama de casa llamada Charo que se enfada porque trabaja y se ocupa de todo en casa y que, en venganza, decide quemar el pavo y emborracharse y dejar la responsabilidad de la fiesta a su marido y a su hijo, que así tienen que levantarse por fin del sofá. La historia es un poco agresiva, pero lo que ya flipas es con el mensaje que ha colgado la ministra en las redes sociales. No es de Nochebuena, así que no voy a comentarlo, me limito a leer lo que ha escrito esta eminente prócer que nos dirige: “Charo -pone la ministra, y abro comillas- está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Por unas fiestas felices y también corresponsables”. Lo mejor, queridos míos, es reírse, que el humor ha sido siempre refugio de los españoles inteligentes.

Y antes de comenzar nuestro interesante y divertido viaje de Nochebuena, me gustaría proponerte un juego, un pequeño experimento. Seguramente te reúnes con tu familia o tus amigos para la cena. Quizá escuchéis el discurso del Rey a las nueve, pongáis unos villancicos, puede que Papa Noel traiga algún regalo. No va a ocurrir nada que no puedas prever, nada que no acontezca todos los años.

UNA VENTANA MENTAL

O sí. Te voy a proponer que, en un rincón del Belén, o en un rincón de la casa, te pares un instante y abras una ventana mental. Los hombres acostumbramos a creer que lo sabemos todos. Y mira, cuando se cree saber todo es imposible aprender nada.

Para. Pide. Detente sobre tu deseo. Pon delante esa pena, ese dolor, esa necesidad. Hace dos mil años hubo uno que dijo “bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados”. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué tipo de sujeto fue que cambió la Historia? ¿por qué sus seguidores se dejaron matar a miles y murieron contentos y tranquilos? ¿Nos puede cambiar la vida a ti y a mí, que lo hemos visto todo?

Detente un instante en ese metro de terreno que ocupas en esta hermosa bola azul que da vueltas en el inmenso firmamento. Alza la vista y haz un silencio con una pregunta muda.

Hay una vieja escritura que promete que esta noche nace el consuelo. Que, para los hombres que lo piden todo, los que no tenemos nada, porque sabemos que lo que tenemos nada vale, nacerá esta noche algo distinto.

Tú que me escuchas. Estate atento. Feliz Nochebuena amigo.