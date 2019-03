Schlichting: "Ahora resulta que se han manifestado las del 8M por él. Por Pedro el guapo. Por la izquierda"

Muy buenos días España, tenemos datos electorales. El centro derecha español sacará más votos, pero menos escaños que la izquierda. El PSOE ganará las elecciones y conquistará la mayoría del Senado. Es el resultado a estas alturas del sondeo de Gad3 para ABC que tendremos mañana en portada y que hoy adelantamos en unos instantes con ayuda de su autor, Narciso Michavila.

Y no es de extrañar, porque hay que ver cómo tira del carro Pedro Sánchez, al que nadie puede negar capacidad de resistencia, el título de su libro. Para él, hasta el rabo todo es cerdo. Ayer daba buena cuenta de la manifestación de mujeres del viernes, que apuntaba directamente a su cuenta. Que sepáis que, según él, las mujeres se han manifestado para él y para Podemos.

Si es que tenía que pasar. Es que es ponérselo en bandeja a los machitos. Mira que conozco señoras y chicas que fueron por sus derechos y votan a todos los partidos, empezando por mi ahijada. Pero llegan los políticos, y a manejar el cotarro, a apuntárselo ellos. Es que salir a la calle en pleno período electoral y con un manifiesto, no ya de izquierdas, sino podemita, que excluía a las mujeres militares, a las conservadoras, a las madres defensoras de la vida y hasta las que pasan de la segunda república, tiene estas consecuencias. Llega Pedro y se lo apunta oye, ¡que se han manifestado las del 8M por él! Por Pedro el guapo. Por la izquierda. Claro, por eso iba su señora en cabecera de la manifestación, coreando lemas contra la oposición. Ya me estoy figurando la conversación: “Begoña, como yo no puedo ir, vas tú y te pones al frente de todas éstas”. Tiene bemoles.

Vamos a ver, pájaro, ¿qué tiene que ver la manifestación por nuestras problemas como mujeres con tus cálculos electorales? ¿Qué relación hay entre el feminismo y una manifestación en Colón protestando porque negociabas con los independentistas? Se te pedía salir de la poltrona, a la que te aferrabas como si hubieses ganado unos comicios y aceptabas un relator en las negociaciones para afianzar la ruptura de Cataluña en dos. Que ha publicado El Periódico de Cataluña los planes del juez Santi Vidal que ha descubierto la Guardia Civil y se ha descubierto que le quitaban el derecho a vivir en Cataluña a medio pueblo. A saber, militares y policías y guardias civiles que no hubiesen nacido en Cataluña se les negaba seguir siendo catalanes. O funcionarios que eligiesen seguir siendo fieles a la Constitución se les exigía abandonar su patria catalana. ¡Que se quedaban con 19.000 millones del erario público, que tenían planeado robarnos a todos los españoles! Y tú aceptabas un relator y la gente perdió la paciencia y salió a la calle. Y ahora comparas esa protesta con la manifestación femenina del viernes por la igualdad. Pues no entiendo qué tiene que ver el culo con las témporas.

Ayer, el leitmotiv de los partidos eran las mujeres. Pablo Casado pidió proteger a las que quieren parir a sus hijos y prometió una ley de maternidad. A lo mejor hasta empezamos hasta no sentirnos culpables por no pensar sólo y exclusivamente en rendir, en el trabajo, en producir para el sistema. A lo mejor alguien se da cuenta de lo mucho que aporta poner a los hijos por delante del beneficio.

Y para que veamos cómo va esto de las alianzas de intereses en España, Bildu, el partido heredero de ETA, y Esquerra Republicana de Cataluña han firmado ayer un acuerdo para formar grupo en el Congreso y el Senado. Irán por separado a las elecciones, pero han formado un frente común independentista al que esperan que se sumen otras fuerzas, tal vez el BNG gallego. Los socios de Pedro Sánchez cerrando filas. Es pena que, en un país tan hermoso como el nuestro nos busquemos una y otra vez grietas y frentes para destrozarnos unos a otros. Esquerra ganará en Cataluña, según las encuestas, y el Partido Socialista de Iceta subirá ¿y van a pactar con Bildu?

En Venezuela tienen otros problemas, mucho más graves. Llevan tres días sin luz y el problema ya no es la vida doméstica o la circulación urbana, es que están muriendo niños y enfermos en los hospitales por falta de corriente para las máquinas de asistencia. Los neonatos, que dependen de pulmones mecánicos y asistencia cardíaca por ejemplo, están falleciendo, para desesperación de los padres. Y la población está entrando en peligrosa fase de la desesperación. Escuchamos cómo se enfrentan a las fuerzas de Maduro, ya sin temor.

Algunos sectores de la oposición están pidiendo abiertamente el recurso a la Constitución venezolana, que permite solicitar ayuda a una coalición militar internacional. Una gravísima decisión que le presidente del Parlamento y dirigente interino del país, Juan Guaidó ha mencionado que se reserva.

En nuestro país, siguen los movimientos de los distintos partidos para configurar las listas de las elecciones del 28 de abril. Pedro Sánchez lucha a brazo partido para imponer sus candidatos y ha colocado a cuatro de sus ministros en la cabeza de las listas andaluzas. Susana Díaz intenta no recular demasiado ante una presencia arrolladora de sus oponentes. También en Madrid ha impuesto el todavía presidente del Gobierno a su candidato. El seleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández, se ha impuesto en las elecciones de la militancia sobre los candidatos que han llevado estos años el peso de la oposición. Se enfrentará a Manuela Carmena por el voto de la izquierda.

Y vamos ya con es nueva encuesta de ABC que mañana anunciará que las elecciones las ganará la izquierda, con menos votos que el centro derecha pero más escaños.